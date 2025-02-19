https://ria.ru/20250219/leva-2000357933.html

В чем на самом деле признался лидер "Би-2": невероятные подробности

В чем на самом деле признался лидер "Би-2": невероятные подробности - РИА Новости, 19.02.2025

В чем на самом деле признался лидер "Би-2": невероятные подробности

Израиль прикроет, поклонники — "говно", Россия — "развалина", а сам — в поисках спонсора на клип. Лёва Би-2* попал в сети пранкеров и рассказал о своей... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:06:00+03:00

2025-02-19T19:06:00+03:00

2025-02-19T19:06:00+03:00

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Израиль прикроет, поклонники — "говно", Россия — "развалина", а сам — в поисках спонсора на клип. Лёва Би-2* попал в сети пранкеров и рассказал о своей ненависти к России, любви к Украине и желании купить "Хаймарсы". За что музыкант презирает своих фанатов и почему ему, как выразился музыкант, "по**й" на бомбежки Москвы?От Минска до мировой славыЛёва Би-2* (настоящее имя Егор Бортник*, позже Леонид Бурлаков*) — один из основателей и бессменных участников группы "Би-2", родился 2 сентября 1972 года в Минске. В 1985 году в Бобруйске Лёва* познакомился с Шурой Би-2, и вместе они начали заниматься музыкой, создав группу "Би-2" в 1988 году. В 1991 году переехал в Израиль вслед за Шурой. Там он работал охранником на стройке и служил в израильской армии, продолжая заниматься музыкой.Шура уехал к родственникам в Австралию в 1993 году. В феврале 1998 года Лёва также перебрался в Австралию, где присоединился к группе "Chiron". Вскоре "Би-2" воссоединились и записали свой первый номерной альбом "Бесполая и грустная любовь" в 1998 году.В 1999 году группа переехала в Москву и добилась широкой известности после того, как их песня "Полковнику никто не пишет" стала заглавной темой фильма "Брат-2". После этого "Би-2" выпустили множество хитов, таких как "Варвара", "Серебро" и другие.Финансы поют романсыПосле отъезда из России в 2022 году группа "Би-2" столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Доходы коллектива значительно сократились.До отъезда из России группа получала около 60 тысяч евро за частный концерт. Сейчас же, по данным СМИ, "Би-2" готова дать часовой концерт на нейтральной территории за пределами РФ за 100 тысяч евро (около 9,8 миллиона рублей), однако аванс в размере 50% необходимо перевести на иностранный счет музыкантов.Компания "Группа Би-2", зарегистрированная в России и принадлежащая Егору Бортнику* и Шуре Би-2, также понесла убытки. В 2022 году выручка компании составила около 67 миллионов рублей, но чистая прибыль оказалась в минусе, составив 574 тысячи рублей. В 2023 году ситуация ухудшилась: выручка снизилась до 38,1 миллиона рублей, а чистый убыток составил 7,8 миллиона рублей.По словам Лёвы Би-2*, в течение полугода он содержал группу на собственные деньги, продав свою "большую и дорогую" квартиру в Москве. Сейчас же группа получает прибыль от музыкальной деятельности заграницей и едва выходит на самоокупаемость.ИноагентЛёва из группы "Би-2" был признан иноагентом 26 мая 2023 года. Это решение принял Минюст России после того, как Бортник* негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти, а также выступал против специальной военной операции на Украине.В январе 2024 года музыканты группы "Би-2" были арестованы на Пхукете за нарушение миграционного законодательства — осуществление трудовой деятельности без разрешения. Суд приговорил их к денежному штрафу, после чего последовала депортация. Лева* был единственным участником группы, кого удалось вывезти из Таиланда, так как только у него есть гражданство Израиля без наличия иного гражданства. Бортник* заявил, что ни на что не променяет израильский паспорт и не собирается возвращаться в Россию в ближайшие 10 лет.Пранк ценой репутацииВ течение нескольких месяцев музыкант откровенно беседовал с пранкерами Вованом и Лексусом, полагая, что общается с известным "журналистом-иноагентом".В ходе этих разговоров Лёва Би-2* раскрыл немало интересных фактов о своей жизни, взглядах и отношениях с коллегами. Пранкеры опубликовали запись разговора, которая вызвала широкий резонанс в сети.Музыкант, в частности, признался, что ежемесячно перечисляет 5 тысяч евро в украинские фонды, а общая сумма его пожертвований с начала СВО превысила 100 тысяч евро."Я купил две скорые помощи, один автобус большой... И вообще просто я каждый месяц практически... Да, практически каждый месяц я плачу пять тысяч евро. У нас есть фонд, с которым я работаю. Я не помню, сколько я уже вложил денег во всю эту историю... С начала войны, ну, бл***, далеко за стольник. И это с учетом того, что я живу тоже не на широкую ногу, понимаешь? Я был миллионером. Я мог пойти и не заметить вообще даже для семейного бюджета, пойти и купить Феррари. А сейчас...", — признался Лёва*.Богаче губернаторов"Но тот уровень жизни, хотя я сказал, что мы банкроты, я все равно остаюсь человеком, которые богаче, чем среднестатистический губернатор", - признался музыкант.Он также признался, что если бы у него были большие деньги, то купил бы партию реактивных систем залпового огня HIMARS для украинской армии. "Но помогаю, как могу. Я тебе скажу, что отрываю практически от сердца. Потому что, ну понимаешь, да, вот особенно последние два года мы н**** не зарабатывали. При этом я все равно помогал постоянно Украине", — добавил музыкант.Истинное отношение к поклонникамПомимо этого, Лёва* не стеснялся в выражениях, говоря о России и своих бывших поклонниках. "Будут ли бомбить Москву? Да мне, честно говоря, по***", — заявил он. А на вопрос о том, что чувствует к своим бывшим фанатам, ответил: "Они приходили на наши концерты, но все-таки остались говном".Также Лёва* не стеснялся хвастаться своим израильским гражданством и связями, демонстрируя уверенность в своей неприкасаемости."Авианосец, понимаешь, никто не захочет связываться со мной, потому что у меня Израиль за мной стоит такой, что, бл***, просто пизд***й даст всем, понимаешь", — заявил он. По словам музыканта, даже Дональд Трамп занимает произраильскую позицию, так как "сильно завязан на деньгах еврейских".Проблемы с алкоголем и нужда в спонсореМузыкант также рассказал о своих проблемах с алкоголем, которым запивает антидепрессанты. Также он нелестно отозвался о своих коллегах по цеху. О своем напарнике по группе "Би-2" Шуре он сказал: "У него эта тема сплошная, что печально. Нюхает и поэтому стал тугодумом". А Земфиру** Лёва* назвал тщеславной.В завершение разговора музыкант попросил "журналиста" найти ему спонсора для съемок клипов, заявив, что не хочет делить деньги с другими артистами, так как все они — "е*****е на всю голову".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, израиль, москва, дональд трамп, би-2