https://ria.ru/20250219/lavrov-2000285113.html

Россия может в одиночку развивать свои территории в Арктике, заявил Лавров

Россия может в одиночку развивать свои территории в Арктике, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2025

Россия может в одиночку развивать свои территории в Арктике, заявил Лавров

Россия может в одиночку развивать свои арктические территории, тогда у партнеров по Арктическому совету не будет другого варианта, кроме как возобновить... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:54:00+03:00

2025-02-19T13:54:00+03:00

2025-02-19T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия может в одиночку развивать свои арктические территории, тогда у партнеров по Арктическому совету не будет другого варианта, кроме как возобновить нормальное сотрудничество, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Самое главное - делать свое дело, продвигать свои планы, реализовывать их. И остальные пускай наблюдают за тем, что мы можем и в одиночку развивать свою территорию, свои воды - не только территориальные, но и на шельфе, где у нас очень хорошие позиции в комиссии (ООН) по континентальному шельфу, с точки зрения одобрения наших заявок. Позиции очень сильные, этому помогает и наличие договоров, которые регулируют наши отношения территориальные практически со всеми соседями", - заявил Лавров, общаясь с депутатами в рамках правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что Россия обладает развитой инфраструктурой в Арктике, которой завидуют многие другие страны, входящие в Арктический совет, а также уделяет большое внимание обустройству арктической зоны и повышению уровня жизни живущих там людей. "Так что надо делать свое дело, и не будет другого выхода у наших партнеров по Арктическому совету, кроме как возобновить нормальное сотрудничество", - отметил Лавров. Он добавил, что Китай и Индия заинтересованы в том, чтобы содействовать развитию Северного морского пути. "(Китай и Индия) признают нашу ведущую роль в Арктике, и мы будем продолжать сотрудничество с этими странами обязательно", - заверил Лавров. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Последние два года деятельность Совета была фактически заморожена - после того как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета прошло 3 апреля 2024 года в режиме видеоконференции.

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https://ria.ru/20241205/putin-1987563129.html

https://ria.ru/20241218/arktika-1989892959.html

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россия, арктика, китай, сергей лавров, арктический совет, оон, госдума рф, безопасность