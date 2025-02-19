https://ria.ru/20250219/lavrov-2000284689.html

Лавров сообщил о готовящемся контакте с представителями Ирана

Лавров сообщил о готовящемся контакте с представителями Ирана - РИА Новости, 19.02.2025

Лавров сообщил о готовящемся контакте с представителями Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время проведет контакты с иранскими представителями. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:05:00+03:00

2025-02-19T14:05:00+03:00

2025-02-19T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время проведет контакты с иранскими представителями. "В ближайшее время у меня будет контакт с иранскими представителями", - сказал он в ходе выступления в Госдуме.

https://ria.ru/20250219/lavrov-2000271103.html

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россия, сергей лавров, госдума рф, иран, политика