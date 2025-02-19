https://ria.ru/20250219/lavrov-2000284689.html
Лавров сообщил о готовящемся контакте с представителями Ирана
Лавров сообщил о готовящемся контакте с представителями Ирана - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров сообщил о готовящемся контакте с представителями Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время проведет контакты с иранскими представителями. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:05:00+03:00
2025-02-19T14:05:00+03:00
2025-02-19T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время проведет контакты с иранскими представителями. "В ближайшее время у меня будет контакт с иранскими представителями", - сказал он в ходе выступления в Госдуме.
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000271103.html
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россия, сергей лавров, госдума рф, иран, политика
Россия, Сергей Лавров, Госдума РФ, Иран, Политика
Лавров сообщил о готовящемся контакте с представителями Ирана
Лавров в ближайшее время проведет контакты с иранскими представителями