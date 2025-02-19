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Лавров сообщил о готовящемся контакте с представителями Ирана - РИА Новости, 19.02.2025
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14:05 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000284689.html
Лавров сообщил о готовящемся контакте с представителями Ирана
Лавров сообщил о готовящемся контакте с представителями Ирана - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров сообщил о готовящемся контакте с представителями Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время проведет контакты с иранскими представителями. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:05:00+03:00
2025-02-19T14:05:00+03:00
россия
сергей лавров
госдума рф
иран
политика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время проведет контакты с иранскими представителями. "В ближайшее время у меня будет контакт с иранскими представителями", - сказал он в ходе выступления в Госдуме.
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россия, сергей лавров, госдума рф, иран, политика
Россия, Сергей Лавров, Госдума РФ, Иран, Политика
Лавров сообщил о готовящемся контакте с представителями Ирана

Лавров в ближайшее время проведет контакты с иранскими представителями

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время "Правительственного часа" в Государственной Думе РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время Правительственного часа в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время "Правительственного часа" в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время проведет контакты с иранскими представителями.
"В ближайшее время у меня будет контакт с иранскими представителями", - сказал он в ходе выступления в Госдуме.
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РоссияСергей ЛавровГосдума РФИранПолитика
 
 
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