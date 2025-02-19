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Лавров анонсировал контакты России и Сирии на высоком уровне - РИА Новости, 19.02.2025
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13:52 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000284382.html
Лавров анонсировал контакты России и Сирии на высоком уровне
Лавров анонсировал контакты России и Сирии на высоком уровне - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров анонсировал контакты России и Сирии на высоком уровне
На следующей неделе запланированы очередные контакты России и Сирии на высоком уровне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:52:00+03:00
2025-02-19T13:52:00+03:00
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ахмед аш-шараа
башар асад
сергей лавров
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. На следующей неделе запланированы очередные контакты России и Сирии на высоком уровне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "На следующей неделе у нас запланированы очередные контакты на высоком уровне с сирийскими коллегами", - сказал он в ходе выступления в Госдуме после переговоров с американской стороной в Эр-Рияде. Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа, о чем в пресс-службе Кремля сообщили 12 февраля. Разговору предшествовал визит российской делегации, куда вошли замглавы МИД РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, в столицу Сирии в конце января. Российская делегация тогда провела переговоры с аш-Шараа, что стало первым визитом российских официальных лиц в Дамаск после того, как в декабре прошлого года Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, бывший лидер Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. При этом главой новой сирийской администрации стал Ахмад Аш-Шараа (более известный как Джулани).
https://ria.ru/20250214/rossija-1999393609.html
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в мире, россия, сирия, дамаск (город), ахмед аш-шараа, башар асад, сергей лавров, госдума рф
В мире, Россия, Сирия, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа, Башар Асад, Сергей Лавров, Госдума РФ
Лавров анонсировал контакты России и Сирии на высоком уровне

Лавров: на следующей неделе запланированы контакты РФ и Сирии на высоком уровне

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. На следующей неделе запланированы очередные контакты России и Сирии на высоком уровне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"На следующей неделе у нас запланированы очередные контакты на высоком уровне с сирийскими коллегами", - сказал он в ходе выступления в Госдуме после переговоров с американской стороной в Эр-Рияде.
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14 февраля, 14:35
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа, о чем в пресс-службе Кремля сообщили 12 февраля.
Разговору предшествовал визит российской делегации, куда вошли замглавы МИД РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, в столицу Сирии в конце января. Российская делегация тогда провела переговоры с аш-Шараа, что стало первым визитом российских официальных лиц в Дамаск после того, как в декабре прошлого года Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, бывший лидер Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. При этом главой новой сирийской администрации стал Ахмад Аш-Шараа (более известный как Джулани).
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15 февраля, 22:28
 
В миреРоссияСирияДамаск (город)Ахмед аш-ШарааБашар АсадСергей ЛавровГосдума РФ
 
 
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