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Лавров прокомментировал ужесточение режима въезда для трудовых мигрантов - РИА Новости, 19.02.2025
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13:30 19.02.2025 (обновлено: 13:55 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000278286.html
Лавров прокомментировал ужесточение режима въезда для трудовых мигрантов
Лавров прокомментировал ужесточение режима въезда для трудовых мигрантов - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров прокомментировал ужесточение режима въезда для трудовых мигрантов
Ужесточение режима въезда для трудовых мигрантов противоречит долгосрочным интересам России, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:30:00+03:00
2025-02-19T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ужесточение режима въезда для трудовых мигрантов противоречит долгосрочным интересам России, заявил глава МИД Сергей Лавров. "Мы исходим из того, что какое-либо ужесточение наших подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, прежде всего Закавказья, других бывших республик, оно не будет способствовать нашим долгосрочным интересам. Да, конечно, за порядком необходимо следить. Много было нарушений зафиксировано по целому ряду направлений географических, откуда приезжают мигранты, но мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением, но не ставить барьеры, тем более - не вводить визовый режим", - сказал он.По мнению Лаврова, меры, которые принимают в этой связи, нацелены на ужесточение контроля, а не на создание преград трудовой миграции.Он выразил убежденность в возможности реализации таких мер без создания искусственных препятствий в отношениях с ближайшими союзниками России. По словам министра, упомянутые встречи с послами показали понимание этой ситуации.Лавров напомнил, что в основных документах о создании ЕврАзЭС указано, что граждане всех стран-членов союза имеют равные права."Но, наверное, это придется теперь конкретизировать, и приезд мигрантов должен контролироваться, и соответствующие органы должны понимать, где находятся эти люди, которые приехали работать, кто предоставляет им работу и отвечает, соответственно, за их соблюдение законов", - добавил министр.Лавров убежден, что решение найдется, и что оно не будет создавать какие-либо помехи в отношениях с союзниками России.В конце прошлого года Владимир Путин поддержал идею запретить принимать детей мигрантов в школы, пока они не выучат русский язык. С 1 апреля в школах введут обязательные тесты. Минимальный необходимый результат - оценка удовлетворительно.
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центральная азия, россия, закавказье, сергей лавров, госдума рф, общество
Центральная Азия, Россия, Закавказье, Сергей Лавров, Госдума РФ, Общество
Лавров прокомментировал ужесточение режима въезда для трудовых мигрантов

Лавров выступил против ввода визового режима для трудовых мигрантов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ужесточение режима въезда для трудовых мигрантов противоречит долгосрочным интересам России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Мы исходим из того, что какое-либо ужесточение наших подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, прежде всего Закавказья, других бывших республик, оно не будет способствовать нашим долгосрочным интересам. Да, конечно, за порядком необходимо следить. Много было нарушений зафиксировано по целому ряду направлений географических, откуда приезжают мигранты, но мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением, но не ставить барьеры, тем более - не вводить визовый режим", - сказал он.
По мнению Лаврова, меры, которые принимают в этой связи, нацелены на ужесточение контроля, а не на создание преград трудовой миграции.
Он выразил убежденность в возможности реализации таких мер без создания искусственных препятствий в отношениях с ближайшими союзниками России. По словам министра, упомянутые встречи с послами показали понимание этой ситуации.
Лавров напомнил, что в основных документах о создании ЕврАзЭС указано, что граждане всех стран-членов союза имеют равные права.
"Но, наверное, это придется теперь конкретизировать, и приезд мигрантов должен контролироваться, и соответствующие органы должны понимать, где находятся эти люди, которые приехали работать, кто предоставляет им работу и отвечает, соответственно, за их соблюдение законов", - добавил министр.
Лавров убежден, что решение найдется, и что оно не будет создавать какие-либо помехи в отношениях с союзниками России.
В конце прошлого года Владимир Путин поддержал идею запретить принимать детей мигрантов в школы, пока они не выучат русский язык. С 1 апреля в школах введут обязательные тесты. Минимальный необходимый результат - оценка удовлетворительно.
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