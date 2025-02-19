https://ria.ru/20250219/lavrov-2000266831.html
Лавров заявил о планах открыть посольства в семи странах Африки
Лавров заявил о планах открыть посольства в семи странах Африки - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров заявил о планах открыть посольства в семи странах Африки
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в предстоящие два года Москва планирует открыть посольства в семи странах Африки. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:43:00+03:00
2025-02-19T12:43:00+03:00
2025-02-19T13:11:00+03:00
африка
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сергей лавров
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в предстоящие два года Москва планирует открыть посольства в семи странах Африки."В Африке открыто уже три новых посольства, еще семь планируется открыть за предстоящие два года",- сказал он, выступая в рамках "правительственного часа" в Госдуме.По словам министра, до 2026 года посольства планируется открыть "в Гамбии, Либерии, Коморах, Нигере, Сьерра-Леоне, Того и Южном Судане"."Это достаточно серьезная цифра, нам идут навстречу... С коллегами из Минэкономразвития и Минпромторга обсуждаем также увеличение количества торгпредств на африканской территории, сейчас их только пять, а надо больше", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000207872.html
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африка, россия, в мире, сергей лавров, москва, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Африка, Россия, В мире, Сергей Лавров, Москва, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Лавров заявил о планах открыть посольства в семи странах Африки
Лавров: Россия планирует открыть посольства в семи странах Африки