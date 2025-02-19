https://ria.ru/20250219/kuzbass-2000206148.html

Осужденный в Кузбассе добавил себе срок за вовлечение в ЛГБТ*

Осужденный в Кузбассе добавил себе срок за вовлечение в ЛГБТ* - РИА Новости, 19.02.2025

Осужденный в Кузбассе добавил себе срок за вовлечение в ЛГБТ*

Осужденный на 18 лет за сексуальные преступления против несовершеннолетних и вовлекавший других заключенных в движение ЛГБТ* (движение признано экстремистским и РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:15:00+03:00

2025-02-19T08:15:00+03:00

2025-02-19T08:15:00+03:00

происшествия

кемеровская область

россия

гурьевск

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КЕМЕРОВО, 19 фев – РИА Новости. Осужденный на 18 лет за сексуальные преступления против несовершеннолетних и вовлекавший других заключенных в движение ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) житель Кузбасса увеличил себе срок пребывания в колонии, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области. УФСБ России и ГУФСИН по Кемеровской области пресекли противоправную деятельность осужденного к 18 годам лишения свободы жителя Кемеровской области, являющегося сторонником "международного движения ЛГБТ*". "Житель города Гурьевска, отбывая наказание в колонии строгого режима за неоднократные преступления по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), осуществлял действия по вовлечению в деятельность экстремистской организации "международное движение ЛГБТ*" граждан РФ", – сообщили в ведомстве. На основании переданных УФСБ по Кемеровской области материалов оперативно-розыскной деятельности в СУСК региона в отношении данного заключенного было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". "Яйским районным судом Кемеровской области мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. На основании ч. 4 ст. 69, ст. 70 УК РФ к назначенному по данному приговору наказанию присоединено частично неотбытое наказание по приговору Гурьевского городского суда Кемеровской области, окончательно определив наказание в виде лишения свободы на 15 лет, с ограничением свободы сроком на 2 года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20241229/obvinjaemyj-1992000556.html

https://ria.ru/20241223/blagoveschensk-1990764411.html

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происшествия, кемеровская область, россия, гурьевск