https://ria.ru/20250219/kurskaya-2000282776.html
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.02.2025
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Группировка "Север" нанесла поражение украинским боевикам в Курской области и отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:45:00+03:00
2025-02-19T13:45:00+03:00
2025-02-19T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e4bd643264b4db0dea13144765eeb6c.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским боевикам в Курской области и отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение подразделениям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 11 населенных пунктов Курской области, а также шести населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
курская область
россия
суджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962905_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b0dc4190c4f087214315ad44d3a4e33a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области за сутки