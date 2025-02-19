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Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/kurskaya-2000282776.html
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.02.2025
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Группировка "Север" нанесла поражение украинским боевикам в Курской области и отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:45:00+03:00
2025-02-19T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
суджа
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским боевикам в Курской области и отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение подразделениям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 11 населенных пунктов Курской области, а также шести населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским боевикам в Курской области и отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение подразделениям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке.
Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 11 населенных пунктов Курской области, а также шести населённых пунктов в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
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