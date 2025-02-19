https://ria.ru/20250219/kurskaya-2000282776.html

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.02.2025

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Группировка "Север" нанесла поражение украинским боевикам в Курской области и отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:45:00+03:00

2025-02-19T13:45:00+03:00

2025-02-19T13:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским боевикам в Курской области и отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение подразделениям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 11 населенных пунктов Курской области, а также шести населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф