https://ria.ru/20250219/kurs-2000298993.html

Расчетный курс доллара опустился ниже 90 рублей

Расчетный курс доллара опустился ниже 90 рублей - РИА Новости, 19.02.2025

Расчетный курс доллара опустился ниже 90 рублей

Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, снова опустился ниже 90 рублей, следует из данных торгов. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:52:00+03:00

2025-02-19T14:52:00+03:00

2025-02-19T15:17:00+03:00

экономика

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576944555_255:711:2632:2048_1920x0_80_0_0_b88e07f09da9df306b9d134b42c5e29d.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, снова опустился ниже 90 рублей, следует из данных торгов. Так, к 14:46 мск доллар дешевел на 85 копеек относительно предыдущего закрытия — до 89,66 рубля. При этом накануне американская валюта поднималась до 90,75 рубля, но сегодня уже сползала до 89,5 рубля. С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://ria.ru/20250215/ekonomika-1999517984.html

https://ria.ru/20250217/rubl-1999469900.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа