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Расчетный курс доллара опустился ниже 90 рублей - РИА Новости, 19.02.2025
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14:52 19.02.2025 (обновлено: 15:17 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/kurs-2000298993.html
Расчетный курс доллара опустился ниже 90 рублей
Расчетный курс доллара опустился ниже 90 рублей - РИА Новости, 19.02.2025
Расчетный курс доллара опустился ниже 90 рублей
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, снова опустился ниже 90 рублей, следует из данных торгов. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:52:00+03:00
2025-02-19T15:17:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, снова опустился ниже 90 рублей, следует из данных торгов. Так, к 14:46 мск доллар дешевел на 85 копеек относительно предыдущего закрытия — до 89,66 рубля. При этом накануне американская валюта поднималась до 90,75 рубля, но сегодня уже сползала до 89,5 рубля. С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://ria.ru/20250215/ekonomika-1999517984.html
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Расчетный курс доллара опустился ниже 90 рублей

Расчетный курс доллара в среду вновь опустился ниже 90 рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, снова опустился ниже 90 рублей, следует из данных торгов.
Так, к 14:46 мск доллар дешевел на 85 копеек относительно предыдущего закрытия — до 89,66 рубля.
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При этом накануне американская валюта поднималась до 90,75 рубля, но сегодня уже сползала до 89,5 рубля.
С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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