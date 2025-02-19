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Украинские олигархи не хотели выводить активы из Крыма, заявил Константинов - РИА Новости, 19.02.2025
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15:11 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/krym-2000306737.html
Украинские олигархи не хотели выводить активы из Крыма, заявил Константинов
Украинские олигархи не хотели выводить активы из Крыма, заявил Константинов - РИА Новости, 19.02.2025
Украинские олигархи не хотели выводить активы из Крыма, заявил Константинов
Украинские олигархи не хотели выводить свои активы из российского Крыма, продолжая "до последнего цепляться" за них, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:11:00+03:00
2025-02-19T15:11:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Украинские олигархи не хотели выводить свои активы из российского Крыма, продолжая "до последнего цепляться" за них, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Константинов ранее сообщал, что Крым подготовил новый пакет имущества украинских олигархов под национализацию, в списке более 720 объектов движимого и недвижимого имущества. "Украинские олигархи, среди которых в том числе тот же (экс-президент Украины Петр) Порошенко и (Ринат) Ахметов не хотели выводить свои активы из российского Крыма, продолжая до последнего цепляться за них и прятать через подставные юридические лица, в надежде сохранить, чтобы и дальше здесь зарабатывать", - сказал Константинов. По его словам, украинские олигархи намерено публично скрывали наличие оставшихся у них активов в российском Крыму, параллельно живя на Украине, стараясь вредить своими заявлениями и действиями России. "Они выжимали из предприятий все, что могли, не вкладывая в их модернизацию", - подчеркнул Константинов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
https://ria.ru/20250219/likhachev-2000239288.html
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украина, россия, ливадия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, политика
Украина, Россия, Ливадия, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Владимир Зеленский, Политика
Украинские олигархи не хотели выводить активы из Крыма, заявил Константинов

Константинов: украинские олигархи до последнего цеплялись за активы в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Украинские олигархи не хотели выводить свои активы из российского Крыма, продолжая "до последнего цепляться" за них, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов ранее сообщал, что Крым подготовил новый пакет имущества украинских олигархов под национализацию, в списке более 720 объектов движимого и недвижимого имущества.
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"Украинские олигархи, среди которых в том числе тот же (экс-президент Украины Петр) Порошенко и (Ринат) Ахметов не хотели выводить свои активы из российского Крыма, продолжая до последнего цепляться за них и прятать через подставные юридические лица, в надежде сохранить, чтобы и дальше здесь зарабатывать", - сказал Константинов.
По его словам, украинские олигархи намерено публично скрывали наличие оставшихся у них активов в российском Крыму, параллельно живя на Украине, стараясь вредить своими заявлениями и действиями России.
"Они выжимали из предприятий все, что могли, не вкладывая в их модернизацию", - подчеркнул Константинов.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
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