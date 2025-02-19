https://ria.ru/20250219/krym-2000228243.html

В Крыму предложили признать незаконной передачу полуострова в 1954 году

В Крыму предложили признать незаконной передачу полуострова в 1954 году - РИА Новости, 19.02.2025

В Крыму предложили признать незаконной передачу полуострова в 1954 году

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил в судебном порядке признать незаконной передачу Крыма в состав УССР в 1954 году, что для крымчан это... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:26:00+03:00

2025-02-19T10:26:00+03:00

2025-02-19T10:26:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил в судебном порядке признать незаконной передачу Крыма в состав УССР в 1954 году, что для крымчан это станет знаковым событием. Ранее рабочая группа при крымском парламенте выявила множество политико-правовых нарушений при передаче Крыма в состав УССР в 1954 году. Речь идет, в том числе, о нарушениях Конституций СССР, РСФСР и УССР. По словам Константинова, сформирована достаточная юридическая база, доказывающая незаконность того решения. "Крымчане не были согласны с кулуарным решением 1954 года. Историческую справедливость мы восстановили в 2014 году. Теперь необходимо дать юридическую оценку тем событиям, в судебном порядке признать эти действия незаконными. Для нас, всего народа Крыма, это станет знаковым событием", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, в 1954 году началась "крымская эпопея", которая привела к отрыву полуострова от его исторической Родины - России, навязчивым попыткам украинизации его жителей. "Десятилетиями нас пытались лишить идентичности, забрать у нас нашу историю, культуру, наш родной русский язык. К счастью, у крымчан хватило политической мудрости, воли не подчиниться этим деструктивным силам, что в конечном итоге привело нас к успеху, к возвращению в Россию. В противном случае — нам была уготована участь тех регионов бывшей Украины, население которых с 2022 года безропотно участвует в мясных штурмах", - подчеркнул Константинов. По его слова, крымчане всегда ощущали себя частью России. "И когда в 2014 году нам не оставили шанса на мирную жизнь, когда мы стояли на грани гражданской войны, народ Крыма принял единственно правильное решение на Общекрымском референдуме", - подчеркнул глава парламента. Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20241223/krym-1990866711.html

https://ria.ru/20241104/krym-1981754709.html

https://ria.ru/20240902/gosduma-1970061253.html

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политика, россия, украина, ссср, владимир константинов, владимир путин, оон