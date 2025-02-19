https://ria.ru/20250219/kritika-2000407706.html
Слуцкий прокомментировал критику Зеленского Трампом
Слуцкий прокомментировал критику Зеленского Трампом - РИА Новости, 19.02.2025
Слуцкий прокомментировал критику Зеленского Трампом
Президент США Дональд Трамп адекватно воспринимает ситуацию на Украине и оценивает ее политических лидеров, такие оценки должны учитываться и при регулировании... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:34:00+03:00
2025-02-19T21:34:00+03:00
2025-02-19T21:34:00+03:00
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дональд трамп
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп адекватно воспринимает ситуацию на Украине и оценивает ее политических лидеров, такие оценки должны учитываться и при регулировании украинского конфликта, сказал РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя недавний пост американского лидера с критикой Владимира Зеленского. Ранее Трамп в одном из своих постов раскритиковал Зеленского, "втянувшего" США в конфликт, а также бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и европейских лидеров, не пытавшихся урегулировать ситуацию. "Трамп, похоже, адекватно воспринимает ситуацию на Украине и оценивает ее политических лидеров. Особенно в части желания Зеленского продолжать конфликт ради собственной выгоды. Надеемся, что подобные трезвые оценки со стороны лидера США будут учитываться и при формировании позиции по украинскому урегулированию в целом", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000307148.html
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в мире, дональд трамп, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик)
В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий прокомментировал критику Зеленского Трампом
Слуцкий: Трамп адекватно воспринимает ситуацию на Украине и оценивает ее лидеров