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В Кремле прокомментировали возможное участие Мединского в переговорах - РИА Новости, 19.02.2025
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11:54 19.02.2025 (обновлено: 11:55 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/kreml-2000248772.html
В Кремле прокомментировали возможное участие Мединского в переговорах
В Кремле прокомментировали возможное участие Мединского в переговорах - РИА Новости, 19.02.2025
В Кремле прокомментировали возможное участие Мединского в переговорах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном участии помощника президента Владимира Мединского в переговорах по Украине, отметил, что... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:54:00+03:00
2025-02-19T11:55:00+03:00
украина
владимир мединский
владимир путин
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном участии помощника президента Владимира Мединского в переговорах по Украине, отметил, что это зависит от решения российского лидера Владимира Путина."Это будет зависеть от решения президента", - сказала Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Мединский быть перговорщиком от России.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000243194.html
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украина, владимир мединский, владимир путин, россия, политика, дмитрий песков
Украина, Владимир Мединский, Владимир Путин, Россия, Политика, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможное участие Мединского в переговорах

Песков: участие Мединского в переговорах зависит от решения Путина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном участии помощника президента Владимира Мединского в переговорах по Украине, отметил, что это зависит от решения российского лидера Владимира Путина.
"Это будет зависеть от решения президента", - сказала Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Мединский быть перговорщиком от России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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11:31
 
УкраинаВладимир МединскийВладимир ПутинРоссияПолитикаДмитрий Песков
 
 
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