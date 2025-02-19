https://ria.ru/20250219/kreml-2000248772.html
В Кремле прокомментировали возможное участие Мединского в переговорах
В Кремле прокомментировали возможное участие Мединского в переговорах - РИА Новости, 19.02.2025
В Кремле прокомментировали возможное участие Мединского в переговорах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном участии помощника президента Владимира Мединского в переговорах по Украине, отметил, что... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:54:00+03:00
2025-02-19T11:54:00+03:00
2025-02-19T11:55:00+03:00
украина
владимир мединский
владимир путин
россия
политика
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446044_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_9fab4157223aff0a92c13fe12c0eb5b9.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном участии помощника президента Владимира Мединского в переговорах по Украине, отметил, что это зависит от решения российского лидера Владимира Путина."Это будет зависеть от решения президента", - сказала Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Мединский быть перговорщиком от России.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000243194.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446044_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_4cc6844571964018871172626755fafb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир мединский, владимир путин, россия, политика, дмитрий песков
Украина, Владимир Мединский, Владимир Путин, Россия, Политика, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможное участие Мединского в переговорах
Песков: участие Мединского в переговорах зависит от решения Путина