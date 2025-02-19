https://ria.ru/20250219/kreml-2000248772.html

В Кремле прокомментировали возможное участие Мединского в переговорах

В Кремле прокомментировали возможное участие Мединского в переговорах - РИА Новости, 19.02.2025

В Кремле прокомментировали возможное участие Мединского в переговорах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном участии помощника президента Владимира Мединского в переговорах по Украине, отметил, что... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:54:00+03:00

2025-02-19T11:54:00+03:00

2025-02-19T11:55:00+03:00

украина

владимир мединский

владимир путин

россия

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном участии помощника президента Владимира Мединского в переговорах по Украине, отметил, что это зависит от решения российского лидера Владимира Путина."Это будет зависеть от решения президента", - сказала Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Мединский быть перговорщиком от России.

https://ria.ru/20250219/peskov-2000243194.html

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украина, владимир мединский, владимир путин, россия, политика, дмитрий песков