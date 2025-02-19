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Москвичка лишилась 400 тысяч рублей, поверив ухажеру с сайта знакомств

Москвичка лишилась 400 тысяч рублей, поверив ухажеру с сайта знакомств - РИА Новости, 19.02.2025

Москвичка лишилась 400 тысяч рублей, поверив ухажеру с сайта знакомств

Новый ухажёр с сайта знакомств похитил у москвички более 400 тысяч рублей под предлогом вывода криптовалюты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T22:06:00+03:00

2025-02-19T22:06:00+03:00

2025-02-19T22:18:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый ухажёр с сайта знакомств похитил у москвички более 400 тысяч рублей под предлогом вывода криптовалюты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В понедельник в полицию обратилась москвичка, которая рассказала, что в начале февраля на одном из сайтов знакомств стала общаться с мужчиной, он предложил ей перейти в Telegram, где в какой-то момент попросил помощи. Мужчина заявил девушке, что у него якобы заблокировали аккаунт и он не может получить деньги, поэтому попросил ее вывести деньги через бот в мессенджере. Женщина сделала это, и он сказал, что хочет отблагодарить, и попросил номер её банковской карты. "В результате в течение нескольких дней под предлогом вывода криптовалюты он похитил у нее более 400 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас по данному факту проводится проверка.

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россия, происшествия, москва