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Москвичка лишилась 400 тысяч рублей, поверив ухажеру с сайта знакомств - РИА Новости, 19.02.2025
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22:06 19.02.2025 (обновлено: 22:18 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/krazha-2000411731.html
Москвичка лишилась 400 тысяч рублей, поверив ухажеру с сайта знакомств
Москвичка лишилась 400 тысяч рублей, поверив ухажеру с сайта знакомств - РИА Новости, 19.02.2025
Москвичка лишилась 400 тысяч рублей, поверив ухажеру с сайта знакомств
Новый ухажёр с сайта знакомств похитил у москвички более 400 тысяч рублей под предлогом вывода криптовалюты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.02.2025
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый ухажёр с сайта знакомств похитил у москвички более 400 тысяч рублей под предлогом вывода криптовалюты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В понедельник в полицию обратилась москвичка, которая рассказала, что в начале февраля на одном из сайтов знакомств стала общаться с мужчиной, он предложил ей перейти в Telegram, где в какой-то момент попросил помощи. Мужчина заявил девушке, что у него якобы заблокировали аккаунт и он не может получить деньги, поэтому попросил ее вывести деньги через бот в мессенджере. Женщина сделала это, и он сказал, что хочет отблагодарить, и попросил номер её банковской карты. "В результате в течение нескольких дней под предлогом вывода криптовалюты он похитил у нее более 400 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас по данному факту проводится проверка.
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россия, происшествия, москва
Россия, Происшествия, Москва
Москвичка лишилась 400 тысяч рублей, поверив ухажеру с сайта знакомств

У москвички похитили более 400 тысяч рублей под предлогом вывода криптовалюты

© РИА Новости / Владимир ПесняДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Девушка за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый ухажёр с сайта знакомств похитил у москвички более 400 тысяч рублей под предлогом вывода криптовалюты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В понедельник в полицию обратилась москвичка, которая рассказала, что в начале февраля на одном из сайтов знакомств стала общаться с мужчиной, он предложил ей перейти в Telegram, где в какой-то момент попросил помощи. Мужчина заявил девушке, что у него якобы заблокировали аккаунт и он не может получить деньги, поэтому попросил ее вывести деньги через бот в мессенджере. Женщина сделала это, и он сказал, что хочет отблагодарить, и попросил номер её банковской карты.
«
"В результате в течение нескольких дней под предлогом вывода криптовалюты он похитил у нее более 400 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас по данному факту проводится проверка.
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