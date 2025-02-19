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Boeing, следующий из Красноярска в Норильск, планирует аварийную посадку - РИА Новости, 19.02.2025
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09:29 19.02.2025 (обновлено: 09:36 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/krasnoyarsk-2000215959.html
Boeing, следующий из Красноярска в Норильск, планирует аварийную посадку
Boeing, следующий из Красноярска в Норильск, планирует аварийную посадку - РИА Новости, 19.02.2025
Boeing, следующий из Красноярска в Норильск, планирует аварийную посадку
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, следующий из Красноярска в Норильск, готовится к аварийной посадке, на борту воздушного судна находятся почти РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:29:00+03:00
2025-02-19T09:36:00+03:00
boeing 737-800
красноярск
норильск
происшествия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, следующий из Красноярска в Норильск, готовится к аварийной посадке, на борту воздушного судна находятся почти 160 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Воздушное судно Boeing 737-800, следующее по маршруту №207 Красноярск - Норильск", планирует аварийную посадку", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту самолета находятся 157 человек, в том числе члены экипажа.
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boeing 737-800, красноярск, норильск, происшествия
Boeing 737-800, Красноярск, Норильск, Происшествия
Boeing, следующий из Красноярска в Норильск, планирует аварийную посадку

Boeing 737-800, следующий из Красноярска в Норильск, планирует аварийную посадку

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "NordStar"
Пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании NordStar - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, следующий из Красноярска в Норильск, готовится к аварийной посадке, на борту воздушного судна находятся почти 160 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Воздушное судно Boeing 737-800, следующее по маршруту №207 Красноярск - Норильск", планирует аварийную посадку", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту самолета находятся 157 человек, в том числе члены экипажа.
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Boeing 737-800КрасноярскНорильскПроисшествия
 
 
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