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Boeing, следующий из Красноярска в Норильск, планирует аварийную посадку
Boeing, следующий из Красноярска в Норильск, планирует аварийную посадку - РИА Новости, 19.02.2025
Boeing, следующий из Красноярска в Норильск, планирует аварийную посадку
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, следующий из Красноярска в Норильск, готовится к аварийной посадке, на борту воздушного судна находятся почти РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:29:00+03:00
2025-02-19T09:29:00+03:00
2025-02-19T09:36:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, следующий из Красноярска в Норильск, готовится к аварийной посадке, на борту воздушного судна находятся почти 160 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Воздушное судно Boeing 737-800, следующее по маршруту №207 Красноярск - Норильск", планирует аварийную посадку", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту самолета находятся 157 человек, в том числе члены экипажа.
https://ria.ru/20250219/izhevsk-2000216596.html
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boeing 737-800, красноярск, норильск, происшествия
Boeing 737-800, Красноярск, Норильск, Происшествия
Boeing, следующий из Красноярска в Норильск, планирует аварийную посадку
Boeing 737-800, следующий из Красноярска в Норильск, планирует аварийную посадку