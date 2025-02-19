https://ria.ru/20250219/korruptsiya-2000328473.html

На Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны

На Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны - РИА Новости, 19.02.2025

На Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в среду о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере обороны, к которой причастен бывший... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:19:00+03:00

2025-02-19T16:19:00+03:00

2025-02-19T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в среду о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере обороны, к которой причастен бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, убытки государству составили почти 5,9 миллиона долларов. "НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны, из-за которой государство потеряло 246 миллионов гривен (5,9 миллиона долларов). Речь идет о злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы центра оперативного руководства ВСУ "Колокол". Среди подозреваемых – бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро. Имя подозреваемого не называется. Уточняется, что также в числе подозреваемых – экс-начальник войск связи ВСУ, экс-начальник управления развития автоматизации Генерального штаба ВСУ, директор частного общества – главный исполнитель контракта. Их действия квалифицированы по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. По данным следствия, в 2016 году министерство обороны Украины заключило контракт на разработку системы с коммерческой компанией, не имевшей опыта создания программного обеспечения. За четыре года разработки техническое задание меняли 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 миллионов гривен (7,2 миллиона долларов) и дополнительные расходы на корректировку документации. Как выяснилось, разработанная система совсем не соответствовала технической задаче: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами. Более того, как отмечает НАБУ, часть программного обеспечения вообще не используется, а из заложенных 200 информационно-расчетных задач на самом деле реализовали всего 10. Несмотря на недостатки, в конце 2022 года система "Колокол" была официально принята на вооружение ВСУ. А уже в 2024 году на нее планировали выделить дополнительное финансирование. "Это может свидетельствовать о попытках не только скрыть предыдущие коррупционные злоупотребления, но и продолжить их", - подчеркнули в НАБУ.

https://ria.ru/20241202/vsu-1986896715.html

https://ria.ru/20250202/rada-1996919530.html

https://ria.ru/20241122/rada-1985166489.html

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в мире, вооруженные силы украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), министерство обороны украины