На Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны
Экс-замглаву Генштаба ВСУ обвинили в коррупции на 5,9 млн долларов
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в среду о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере обороны, к которой причастен бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, убытки государству составили почти 5,9 миллиона долларов.
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"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны, из-за которой государство потеряло 246 миллионов гривен (5,9 миллиона долларов). Речь идет о злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы центра оперативного руководства ВСУ "Колокол". Среди подозреваемых – бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро. Имя подозреваемого не называется.
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Уточняется, что также в числе подозреваемых – экс-начальник войск связи ВСУ, экс-начальник управления развития автоматизации Генерального штаба ВСУ, директор частного общества – главный исполнитель контракта. Их действия квалифицированы по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
По данным следствия, в 2016 году министерство обороны Украины заключило контракт на разработку системы с коммерческой компанией, не имевшей опыта создания программного обеспечения. За четыре года разработки техническое задание меняли 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 миллионов гривен (7,2 миллиона долларов) и дополнительные расходы на корректировку документации.
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Как выяснилось, разработанная система совсем не соответствовала технической задаче: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами. Более того, как отмечает НАБУ, часть программного обеспечения вообще не используется, а из заложенных 200 информационно-расчетных задач на самом деле реализовали всего 10.
Несмотря на недостатки, в конце 2022 года система "Колокол" была официально принята на вооружение ВСУ. А уже в 2024 году на нее планировали выделить дополнительное финансирование. "Это может свидетельствовать о попытках не только скрыть предыдущие коррупционные злоупотребления, но и продолжить их", - подчеркнули в НАБУ.
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