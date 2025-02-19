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На Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны - РИА Новости, 19.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/korruptsiya-2000328473.html
На Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны
На Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны - РИА Новости, 19.02.2025
На Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в среду о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере обороны, к которой причастен бывший... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:19:00+03:00
2025-02-19T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
министерство обороны украины
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в среду о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере обороны, к которой причастен бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, убытки государству составили почти 5,9 миллиона долларов. "НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны, из-за которой государство потеряло 246 миллионов гривен (5,9 миллиона долларов). Речь идет о злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы центра оперативного руководства ВСУ "Колокол". Среди подозреваемых – бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро. Имя подозреваемого не называется. Уточняется, что также в числе подозреваемых – экс-начальник войск связи ВСУ, экс-начальник управления развития автоматизации Генерального штаба ВСУ, директор частного общества – главный исполнитель контракта. Их действия квалифицированы по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. По данным следствия, в 2016 году министерство обороны Украины заключило контракт на разработку системы с коммерческой компанией, не имевшей опыта создания программного обеспечения. За четыре года разработки техническое задание меняли 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 миллионов гривен (7,2 миллиона долларов) и дополнительные расходы на корректировку документации. Как выяснилось, разработанная система совсем не соответствовала технической задаче: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами. Более того, как отмечает НАБУ, часть программного обеспечения вообще не используется, а из заложенных 200 информационно-расчетных задач на самом деле реализовали всего 10. Несмотря на недостатки, в конце 2022 года система "Колокол" была официально принята на вооружение ВСУ. А уже в 2024 году на нее планировали выделить дополнительное финансирование. "Это может свидетельствовать о попытках не только скрыть предыдущие коррупционные злоупотребления, но и продолжить их", - подчеркнули в НАБУ.
https://ria.ru/20241202/vsu-1986896715.html
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в мире, вооруженные силы украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Министерство обороны Украины
На Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны

Экс-замглаву Генштаба ВСУ обвинили в коррупции на 5,9 млн долларов

© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в среду о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере обороны, к которой причастен бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, убытки государству составили почти 5,9 миллиона долларов.
«
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны, из-за которой государство потеряло 246 миллионов гривен (5,9 миллиона долларов). Речь идет о злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы центра оперативного руководства ВСУ "Колокол". Среди подозреваемых – бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро. Имя подозреваемого не называется.
Дмитрий Марченко - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Уволившийся из ВСУ генерал заявил о глобальной коррупции на Украине
2 декабря 2024, 16:40
Уточняется, что также в числе подозреваемых – экс-начальник войск связи ВСУ, экс-начальник управления развития автоматизации Генерального штаба ВСУ, директор частного общества – главный исполнитель контракта. Их действия квалифицированы по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
По данным следствия, в 2016 году министерство обороны Украины заключило контракт на разработку системы с коммерческой компанией, не имевшей опыта создания программного обеспечения. За четыре года разработки техническое задание меняли 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 миллионов гривен (7,2 миллиона долларов) и дополнительные расходы на корректировку документации.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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2 февраля, 20:21
Как выяснилось, разработанная система совсем не соответствовала технической задаче: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами. Более того, как отмечает НАБУ, часть программного обеспечения вообще не используется, а из заложенных 200 информационно-расчетных задач на самом деле реализовали всего 10.
Несмотря на недостатки, в конце 2022 года система "Колокол" была официально принята на вооружение ВСУ. А уже в 2024 году на нее планировали выделить дополнительное финансирование. "Это может свидетельствовать о попытках не только скрыть предыдущие коррупционные злоупотребления, но и продолжить их", - подчеркнули в НАБУ.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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22 ноября 2024, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Министерство обороны Украины
 
 
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