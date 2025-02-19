"Россия - враг, деньги на ВСУ". Наташа Королева оскандалилась из-за матери
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Наташа Королева привыкла быть в центре внимания, но теперь ее имя не сходит с заголовков из-за скандальной позиции матери. Людмила Порывай не выбирает выражений: зять — "говно", Россия — враг. Но за ее ярый украинский патриотизм расплачивается дочь. Что перевесит в этой непростой борьбе?
День рождения мамы Люды
Каждый год, 13 февраля, поклонники Наташи Королевой с замиранием сердца ждали новостей из Майами. Ведь именно в этот день певица, забыв обо всех делах, летела поздравлять свою "любимую мамочку", Людмилу Порывай, с днем рождения. Однако в 2024 году привычный сценарий был нарушен.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ "Резиденция на Рублевке" в Москве
Певица Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ "Резиденция на Рублевке" в Москве
Празднование 79-летия мамы Люды прошло без личного присутствия дочери. Вместо этого, в социальных сетях Королева опубликовала короткое поздравление, пожелав матери хорошо провести время с подругами.
Этот поступок вызвал бурную реакцию в сети. Многие расценили его как открытый демарш, свидетельство серьезного конфликта между матерью и дочерью. Особенно внимательные пользователи припомнили, что еще недавно Наташа Королева пыталась примирить мать и мужа, но, похоже, безуспешно.
Есть где разгуляться
В отличие от своей дочери, Людмиле Порывай, похоже, нечего терять в России. Она давно живет в США и имеет стабильный доход, позволяющий ей не зависеть от российских гонораров и концертов.
По данным СМИ, Людмила Порывай проживает в Майами, где у нее есть несколько квартир, которые она сдает в аренду. Одна из этих квартир, расположенная на второй пляжной линии, имеет площадь 630 квадратных метров.
© Фото : Руслан РощупкинШоу "Время обедать!" с Наташей Королевой
© Фото : Руслан Рощупкин
Шоу "Время обедать!" с Наташей Королевой
"По словам Наташи Королевой, когда они приезжали в США, мать предоставляла им одну из этих квартир для проживания", — сообщают источники.
Помимо дохода от аренды, Людмила получает пенсию в размере 600 долларов в месяц, а также пользуется поддержкой своего мужа, Игоря Эльперина, который является успешным бизнесменом.
Таким образом, Людмила Порывай может позволить себе открыто выражать свою проукраинскую позицию, не опасаясь негативных последствий для своего финансового благополучия. В отличие от ее дочери, Наташи Королевой, которой приходится балансировать между карьерой в России и отношениями с матерью.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Холл
Певица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Холл
"Зять Тарзан — говно"
Главный виток в затяжном конфликте произошел в августе 2022 года. В эпицентре скандала оказалась Людмила Порывай, которая была замечена на митинге в Майами с украинским флагом. Она пришла на концерт украинской певицы Ирины Билык, где открыто кричала националистические лозунги и выражала поддержку своей родине. Когда Порывай поднялась на сцену, певица положила руку ей на плечи и спросила по-украински: "Моя дорогая, ваш зять оказался говном?". Теща Тарзана не стала заступаться за мужа своей дочери. В ответ Порывай громко рассмеялась, показав, что полностью разделяет мнение Билык. Видеоролик моментально разлетелся по соцсетям.
© Valera KhrapovМама Наташи Королевой забирает виноград из-под ног Тарзана
© Valera Khrapov
Мама Наташи Королевой забирает виноград из-под ног Тарзана
Этот поступок вызвал бурю негодования в России. Многие общественные деятели и СМИ раскритиковали маму Люду за поддержку Украины и антироссийскую позицию. Особое возмущение выразил зять Порывай, Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан.
Супруг Королевой, открыто поддерживающий российскую армию, не стал скрывать своего разочарования в поступке тещи. Вскоре после инцидента Тарзан и Порывай отписались друг от друга в социальных сетях, что стало явным признаком серьезного разлада в семье.
Актер Сергей Глушко
Между молотом и наковальней
На протяжении последних трех лет Наташа Королева оказалась в крайне непростой ситуации — между молотом и наковальней. С одной стороны, она стремится сохранить карьеру в России, где пользуется огромной популярностью. С другой — не хочет окончательно испортить отношения с матерью, которая занимает четкую проукраинскую позицию. Параллельно вибрирует еще один важный момент, Королева — родилась на Украине и переехала в Россию в 1990 году, когда ей было 17 лет.
© Фото : ЛЕБЕДИНОЕ озеро/TelegramПевица Наташа Королева в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга допрашивается в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова
Певица Наташа Королева в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга допрашивается в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова
Попытки Королевой усидеть на двух стульях не всегда были успешными. После начала СВО она столкнулась с резкой критикой со стороны российских патриотов, которые требовали от нее четкого определения своей позиции.
В попытке оправдаться перед украинской публикой, Королева обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию Украины, чтобы проститься с бабушкой: "Я, Наташа Королева, на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды, колорит, темперамент, дух Украины! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения!", — писала она в своем обращении к президенту Украины.
Однако эти мольбы остались без ответа. Зеленский так и не разрешил Королевой въезд в страну, что еще больше усугубило ее положение.
Певица Наташа Королева
"Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают", — призывала подписчиков артистка, пытаясь сгладить острые углы. Но возможно ли сохранить нейтралитет в столь непростое время?
"Позор на мамину седую голову"
Отсутствие Наташи на дне рождения матери в Майами не осталось незамеченным. В социальных сетях развернулась бурная дискуссия. Многие пользователи сочли это знаком "ну очень серьезного разлада" между матерью и дочерью. Они предположили, что Королева устала от постоянных скандалов, связанных с проукраинской позицией Порывай, и решила дистанцироваться от нее.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХI Премия в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2013"
ХI Премия в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2013"
В социальных сетях можно было встретить самые разные комментарии:
"Нечего там делать ей — девичник для пенсионерок"
"Доча яблочко от яблоньки недалеко падает"
"Мама Люда явно рвет и мечет — дочь ее ослушалась"
"Грызня за влияние"
"Лед тронулся. Следующая стадия — послать маму Люду на все четыре стороны и запретить ей общаться с единственным внуком. Пусть дальше пляшет свои москаляку и нагиляку где-то в другом месте"
"Наташка — позор на мамину седую голову"
"Спектакль под названием "Примерное семейство" окончен. Финиш!"
"Доча яблочко от яблоньки недалеко падает"
"Мама Люда явно рвет и мечет — дочь ее ослушалась"
"Грызня за влияние"
"Лед тронулся. Следующая стадия — послать маму Люду на все четыре стороны и запретить ей общаться с единственным внуком. Пусть дальше пляшет свои москаляку и нагиляку где-то в другом месте"
"Наташка — позор на мамину седую голову"
"Спектакль под названием "Примерное семейство" окончен. Финиш!"
Большинство комментаторов сошлись во мнении, что между Королевой и Порывай произошел раскол, и что их отношения уже никогда не будут прежними.
Плата за родство
Открытая поддержка Украины Людмилой Порывай создала немало проблем для Наташи Королевой в России. Певица, и без того оказавшаяся меж двух огней, столкнулась с повышенным вниманием и критикой со стороны общественности.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева на концерте "Песня года"
Певица Наташа Королева на концерте "Песня года"
В ответ на это, Королева старалась демонстрировать лояльность России. Так, на одном из концертов в Кремлевском дворце она вышла на сцену с танцорами в цветах российского триколора, что многие восприняли как поддержку своего мужа и российской позиции.
"Наташа Королева старалась не высказываться открыто по поводу политической ситуации, выбирая роль "дипломата" в семье. Она не хотела ссориться ни с матерью, ни с мужем из-за их различных взглядов", — отмечали СМИ.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлаготворительный гала-ужин Натальи Водяновой
Благотворительный гала-ужин Натальи Водяновой