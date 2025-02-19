https://ria.ru/20250219/koroleva-2000275775.html

"Россия - враг, деньги на ВСУ". Наташа Королева оскандалилась из-за матери

"Россия - враг, деньги на ВСУ". Наташа Королева оскандалилась из-за матери - РИА Новости, 19.02.2025

"Россия - враг, деньги на ВСУ". Наташа Королева оскандалилась из-за матери

Наташа Королева привыкла быть в центре внимания, но теперь ее имя не сходит с заголовков из-за скандальной позиции матери. Людмила Порывай не выбирает... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:50:00+03:00

2025-02-19T18:50:00+03:00

2025-02-19T18:50:00+03:00

шоубиз

россия

украина

майами

ирина билык

наташа королева (наталия порывай)

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Наташа Королева привыкла быть в центре внимания, но теперь ее имя не сходит с заголовков из-за скандальной позиции матери. Людмила Порывай не выбирает выражений: зять — "говно", Россия — враг. Но за ее ярый украинский патриотизм расплачивается дочь. Что перевесит в этой непростой борьбе?День рождения мамы ЛюдыКаждый год, 13 февраля, поклонники Наташи Королевой с замиранием сердца ждали новостей из Майами. Ведь именно в этот день певица, забыв обо всех делах, летела поздравлять свою "любимую мамочку", Людмилу Порывай, с днем рождения. Однако в 2024 году привычный сценарий был нарушен.Празднование 79-летия мамы Люды прошло без личного присутствия дочери. Вместо этого, в социальных сетях Королева опубликовала короткое поздравление, пожелав матери хорошо провести время с подругами.Этот поступок вызвал бурную реакцию в сети. Многие расценили его как открытый демарш, свидетельство серьезного конфликта между матерью и дочерью. Особенно внимательные пользователи припомнили, что еще недавно Наташа Королева пыталась примирить мать и мужа, но, похоже, безуспешно.Есть где разгулятьсяВ отличие от своей дочери, Людмиле Порывай, похоже, нечего терять в России. Она давно живет в США и имеет стабильный доход, позволяющий ей не зависеть от российских гонораров и концертов.По данным СМИ, Людмила Порывай проживает в Майами, где у нее есть несколько квартир, которые она сдает в аренду. Одна из этих квартир, расположенная на второй пляжной линии, имеет площадь 630 квадратных метров."По словам Наташи Королевой, когда они приезжали в США, мать предоставляла им одну из этих квартир для проживания", — сообщают источники.Помимо дохода от аренды, Людмила получает пенсию в размере 600 долларов в месяц, а также пользуется поддержкой своего мужа, Игоря Эльперина, который является успешным бизнесменом.Таким образом, Людмила Порывай может позволить себе открыто выражать свою проукраинскую позицию, не опасаясь негативных последствий для своего финансового благополучия. В отличие от ее дочери, Наташи Королевой, которой приходится балансировать между карьерой в России и отношениями с матерью."Зять Тарзан — говно"Главный виток в затяжном конфликте произошел в августе 2022 года. В эпицентре скандала оказалась Людмила Порывай, которая была замечена на митинге в Майами с украинским флагом. Она пришла на концерт украинской певицы Ирины Билык, где открыто кричала националистические лозунги и выражала поддержку своей родине. Когда Порывай поднялась на сцену, певица положила руку ей на плечи и спросила по-украински: "Моя дорогая, ваш зять оказался говном?". Теща Тарзана не стала заступаться за мужа своей дочери. В ответ Порывай громко рассмеялась, показав, что полностью разделяет мнение Билык. Видеоролик моментально разлетелся по соцсетям.Этот поступок вызвал бурю негодования в России. Многие общественные деятели и СМИ раскритиковали маму Люду за поддержку Украины и антироссийскую позицию. Особое возмущение выразил зять Порывай, Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан.Супруг Королевой, открыто поддерживающий российскую армию, не стал скрывать своего разочарования в поступке тещи. Вскоре после инцидента Тарзан и Порывай отписались друг от друга в социальных сетях, что стало явным признаком серьезного разлада в семье.Между молотом и наковальнейНа протяжении последних трех лет Наташа Королева оказалась в крайне непростой ситуации — между молотом и наковальней. С одной стороны, она стремится сохранить карьеру в России, где пользуется огромной популярностью. С другой — не хочет окончательно испортить отношения с матерью, которая занимает четкую проукраинскую позицию. Параллельно вибрирует еще один важный момент, Королева — родилась на Украине и переехала в Россию в 1990 году, когда ей было 17 лет.Попытки Королевой усидеть на двух стульях не всегда были успешными. После начала СВО она столкнулась с резкой критикой со стороны российских патриотов, которые требовали от нее четкого определения своей позиции.В попытке оправдаться перед украинской публикой, Королева обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию Украины, чтобы проститься с бабушкой: "Я, Наташа Королева, на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды, колорит, темперамент, дух Украины! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения!", — писала она в своем обращении к президенту Украины. Однако эти мольбы остались без ответа. Зеленский так и не разрешил Королевой въезд в страну, что еще больше усугубило ее положение."Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают", — призывала подписчиков артистка, пытаясь сгладить острые углы. Но возможно ли сохранить нейтралитет в столь непростое время?"Позор на мамину седую голову"Отсутствие Наташи на дне рождения матери в Майами не осталось незамеченным. В социальных сетях развернулась бурная дискуссия. Многие пользователи сочли это знаком "ну очень серьезного разлада" между матерью и дочерью. Они предположили, что Королева устала от постоянных скандалов, связанных с проукраинской позицией Порывай, и решила дистанцироваться от нее.В социальных сетях можно было встретить самые разные комментарии:"Нечего там делать ей — девичник для пенсионерок""Доча яблочко от яблоньки недалеко падает""Мама Люда явно рвет и мечет — дочь ее ослушалась""Грызня за влияние""Лед тронулся. Следующая стадия — послать маму Люду на все четыре стороны и запретить ей общаться с единственным внуком. Пусть дальше пляшет свои москаляку и нагиляку где-то в другом месте""Наташка — позор на мамину седую голову""Спектакль под названием "Примерное семейство" окончен. Финиш!"Большинство комментаторов сошлись во мнении, что между Королевой и Порывай произошел раскол, и что их отношения уже никогда не будут прежними.Плата за родствоОткрытая поддержка Украины Людмилой Порывай создала немало проблем для Наташи Королевой в России. Певица, и без того оказавшаяся меж двух огней, столкнулась с повышенным вниманием и критикой со стороны общественности.В ответ на это, Королева старалась демонстрировать лояльность России. Так, на одном из концертов в Кремлевском дворце она вышла на сцену с танцорами в цветах российского триколора, что многие восприняли как поддержку своего мужа и российской позиции."Наташа Королева старалась не высказываться открыто по поводу политической ситуации, выбирая роль "дипломата" в семье. Она не хотела ссориться ни с матерью, ни с мужем из-за их различных взглядов", — отмечали СМИ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, майами, ирина билык, наташа королева (наталия порывай), владимир зеленский, вооруженные силы украины