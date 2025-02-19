https://ria.ru/20250219/koreya-2000295367.html

Ким Чен Ын отходит от наследия прошлых лидеров, заявили в Южной Корее

Ким Чен Ын отходит от наследия прошлых лидеров, заявили в Южной Корее - РИА Новости, 19.02.2025

Ким Чен Ын отходит от наследия прошлых лидеров, заявили в Южной Корее

Первый секретарь ЦК Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын постепенно дистанцируется от наследия бывших лидеров республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, считают в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:40:00+03:00

2025-02-19T14:40:00+03:00

2025-02-19T14:40:00+03:00

в мире

южная корея

ким чен ын

ким ир сен

ким чен ир

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570635402_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12fb5680e9cde9bdce33248eeb25be7f.jpg

СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Первый секретарь ЦК Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын постепенно дистанцируется от наследия бывших лидеров республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, считают в министерстве объединения Южной Кореи. Ранее Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) передало, что Ким Чен Ын по случаю Дня Звезды 16 февраля посетил Кымсусанский дворец Солнца, где покоятся тела его деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира. Это первый с 2021 года официальный визит Ким Чен Ына в семейный мавзолей в годовщину рождения своего отца. "Начиная с прошлого года, использование официальных названий праздников, таких как "День Солнца" (день рождения Ким Ир Сена) и "День путеводной звезды" (день рождения Ким Чен Ира), значительно сократилось, а количество публикаций на эту тему в СМИ уменьшилось. Некоторые считают, что такие действия направлены на то, чтобы Ким Чен Ын предстал как самостоятельный лидер, а не просто продолжатель дела предшественников", - сказал РИА Новости чиновник в министерстве объединения. По словам собеседника агентства, когда Ким Чен Ын впервые пришел к власти, он был молод, а его подготовительный период как преемника был значительно короче, чем у его отца, поэтому в первые годы своего руководства страной Ким Чен Ын во многом опирался на культ личности Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, регулярно посещая мероприятия, посвященные их дням рождения и годовщинам смерти. Тем не менее с 2022 по 2024 годы Ким Чен Ын уже не присутствовал на праздновании дней рождения деда и отца, хотя все еще принимал участие в церемониях, посвященных годовщинам их смерти. По мнению чиновника, хотя такие изменения нельзя рассматривать как однозначный показатель смены курса, с прошлого года КНДР также "заметно сократила" использование официальных названий праздников, связанных с династией Кимов. Он считает, что это может быть связано с формированием самостоятельного имиджа Ким Чен Ына как лидера страны. Как рассказал собеседник агентства, начиная с 2024 года, Ким Чен Ын, когда достиг 40-летнего возраста - его рождение в Южной Корее датируется, предположительно, 1984 годом - в КНДР появились его портреты, размещенные на одном уровне с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также личные значки с изображением нынешнего лидера страны, аналогичные тем, которые носят с портретами его деда и отца. "Все эти изменения могут свидетельствовать о попытке Ким Чен Ына дистанцироваться от наследия предков и утвердить себя как самостоятельного лидера", - подытожил чиновник.

https://ria.ru/20241227/kndr-1991575081.html

https://ria.ru/20250209/obvineniya-1998223307.html

https://ria.ru/20250214/kim-1999281172.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, ким чен ын, ким ир сен, ким чен ир