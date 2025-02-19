Рейтинг@Mail.ru
Лавров: открытие конвенции ООН против киберпреступности ожидается в июле - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/konventsija-2000270830.html
Лавров: открытие конвенции ООН против киберпреступности ожидается в июле
Лавров: открытие конвенции ООН против киберпреступности ожидается в июле - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров: открытие конвенции ООН против киберпреступности ожидается в июле
Открытие конвенции ООН против киберпреступности для подписания ожидается в июле 2025 года во Вьетнаме, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:04:00+03:00
2025-02-19T13:04:00+03:00
в мире
россия
вьетнам
сша
сергей лавров
артур люкманов
оон
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746353346_0:65:2966:1733_1920x0_80_0_0_560eddf04f8f1c549e7e4f86d6e5876e.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Открытие конвенции ООН против киберпреступности для подписания ожидается в июле 2025 года во Вьетнаме, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. "Важным успехом стало согласование в ООН по инициативе России первого в истории международного договора против киберпреступности. Соответствующая конвенция согласована и открывается к подписанию в июле этого года во Вьетнаме", - сказал министр, выступая на "правительственном часе" в Госдуме РФ. Ранее директор Департамента международной информбезопасности МИД РФ Артур Люкманов в интервью РИА Новости рассказал, что США и их союзники пытались сорвать разработку конвенции после начала переговоров в феврале 2022 года. Несмотря на это, документ был одобрен резолюцией генассамблеи, и после его ратификации и вступления в силу правоохранители РФ и их иностранные партнеры получат действенный инструмент сотрудничества в борьбе с преступным использованием информационных технологий, добавил дипломат. Он также отметил, что церемония подписания конвенции планируется в Ханое, столице Вьетнама.
https://ria.ru/20250125/zapad-1995433773.html
россия
вьетнам
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746353346_573:0:2424:1388_1920x0_80_0_0_6be7c4a3df907adf625984f9c1b0ac60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вьетнам, сша, сергей лавров, артур люкманов, оон, госдума рф
В мире, Россия, Вьетнам, США, Сергей Лавров, Артур Люкманов, ООН, Госдума РФ
Лавров: открытие конвенции ООН против киберпреступности ожидается в июле

Лавров: конвенция ООН против киберпреступности откроется во Вьетнаме в июле

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Открытие конвенции ООН против киберпреступности для подписания ожидается в июле 2025 года во Вьетнаме, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
"Важным успехом стало согласование в ООН по инициативе России первого в истории международного договора против киберпреступности. Соответствующая конвенция согласована и открывается к подписанию в июле этого года во Вьетнаме", - сказал министр, выступая на "правительственном часе" в Госдуме РФ.
Ранее директор Департамента международной информбезопасности МИД РФ Артур Люкманов в интервью РИА Новости рассказал, что США и их союзники пытались сорвать разработку конвенции после начала переговоров в феврале 2022 года. Несмотря на это, документ был одобрен резолюцией генассамблеи, и после его ратификации и вступления в силу правоохранители РФ и их иностранные партнеры получат действенный инструмент сотрудничества в борьбе с преступным использованием информационных технологий, добавил дипломат. Он также отметил, что церемония подписания конвенции планируется в Ханое, столице Вьетнама.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Запад покрывает украинских киберпреступников, заявили в МИД
25 января, 08:03
 
В миреРоссияВьетнамСШАСергей ЛавровАртур ЛюкмановООНГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала