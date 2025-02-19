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Лавров: открытие конвенции ООН против киберпреступности ожидается в июле

Лавров: открытие конвенции ООН против киберпреступности ожидается в июле - РИА Новости, 19.02.2025

Лавров: открытие конвенции ООН против киберпреступности ожидается в июле

Открытие конвенции ООН против киберпреступности для подписания ожидается в июле 2025 года во Вьетнаме, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Открытие конвенции ООН против киберпреступности для подписания ожидается в июле 2025 года во Вьетнаме, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. "Важным успехом стало согласование в ООН по инициативе России первого в истории международного договора против киберпреступности. Соответствующая конвенция согласована и открывается к подписанию в июле этого года во Вьетнаме", - сказал министр, выступая на "правительственном часе" в Госдуме РФ. Ранее директор Департамента международной информбезопасности МИД РФ Артур Люкманов в интервью РИА Новости рассказал, что США и их союзники пытались сорвать разработку конвенции после начала переговоров в феврале 2022 года. Несмотря на это, документ был одобрен резолюцией генассамблеи, и после его ратификации и вступления в силу правоохранители РФ и их иностранные партнеры получат действенный инструмент сотрудничества в борьбе с преступным использованием информационных технологий, добавил дипломат. Он также отметил, что церемония подписания конвенции планируется в Ханое, столице Вьетнама.

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в мире, россия, вьетнам, сша, сергей лавров, артур люкманов, оон, госдума рф