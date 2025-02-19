https://ria.ru/20250219/konsulstvo-2000330493.html
Украинское консульство во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской
Украинское консульство во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской - РИА Новости, 19.02.2025
Украинское консульство во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской
Здание Генконсульства Украины во Вроцлаве подверглось нападению вандалов, пишет польское издание Wprost. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:25:00+03:00
2025-02-19T16:25:00+03:00
2025-02-19T18:13:00+03:00
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ВАРШАВА, 19 фев — РИА Новости. Здание Генконсульства Украины во Вроцлаве подверглось нападению вандалов, пишет польское издание Wprost. "Фасад Генерального консульства Украины во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской. Делом занимается полиция", — говорится в публикации.Издание не исключает, что причиной произошедшего стал недавний визит в Польшу боевиков украинского националистического полка "Азов"*.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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в мире, украина, вроцлав, польша, происшествия
В мире, Украина, Вроцлав, Польша, Происшествия
Украинское консульство во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской
Фасад Генконсульства Украины во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской