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Украинское консульство во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской - РИА Новости, 19.02.2025
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16:25 19.02.2025 (обновлено: 18:13 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/konsulstvo-2000330493.html
Украинское консульство во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской
Украинское консульство во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской - РИА Новости, 19.02.2025
Украинское консульство во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской
Здание Генконсульства Украины во Вроцлаве подверглось нападению вандалов, пишет польское издание Wprost. РИА Новости, 19.02.2025
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ВАРШАВА, 19 фев — РИА Новости. Здание Генконсульства Украины во Вроцлаве подверглось нападению вандалов, пишет польское издание Wprost. "Фасад Генерального консульства Украины во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской. Делом занимается полиция", — говорится в публикации.Издание не исключает, что причиной произошедшего стал недавний визит в Польшу боевиков украинского националистического полка "Азов"*.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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в мире, украина, вроцлав, польша, происшествия
В мире, Украина, Вроцлав, Польша, Происшествия
Украинское консульство во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской

Фасад Генконсульства Украины во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Вроцлава с башни костела Святой Эльжбеты
Вид на центральную часть Вроцлава с башни костела Святой Эльжбеты - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на центральную часть Вроцлава с башни костела Святой Эльжбеты. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 фев — РИА Новости. Здание Генконсульства Украины во Вроцлаве подверглось нападению вандалов, пишет польское издание Wprost.
"Фасад Генерального консульства Украины во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской. Делом занимается полиция", — говорится в публикации.
Издание не исключает, что причиной произошедшего стал недавний визит в Польшу боевиков украинского националистического полка "Азов"*.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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