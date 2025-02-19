https://ria.ru/20250219/killer-2000305861.html

В Сочи спустя 27 лет задержали норильского киллера

В Сочи спустя 27 лет задержали норильского киллера - РИА Новости, 19.02.2025

В Сочи спустя 27 лет задержали норильского киллера

Житель Сочи задержан по подозрению в совершении убийства в Норильске 27 лет назад, заказчик которого сам погиб в перестрелке, сообщает следственное управление... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:09:00+03:00

2025-02-19T15:09:00+03:00

2025-02-19T15:09:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 19 фев – РИА Новости. Житель Сочи задержан по подозрению в совершении убийства в Норильске 27 лет назад, заказчик которого сам погиб в перестрелке, сообщает следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным следствия, в 1997 году в квартире на улице Комсомольская в Норильске был найден мертвый 25-летний мужчина с огнестрельным ранением в области головы. Установить виновных тогда не удалось. В 2024 году следователи вновь обратились к материалам дела, что позволило выявить нового свидетеля, обладающего важной информацией о преступлении. "В результате планомерной работы силовых структур установлена причастность к совершенному преступлению 50-летнего жителя города Сочи, который в 1997 году проживал в Норильске и являлся членом организованной преступной группы. Фигурант был задержан в Сочи и доставлен в Красноярск", - говорится в сообщении. Следствие выяснило, что убийство было организовано криминальным авторитетом Норильска из-за конфликта на почве ревности между потерпевшим и другом лидера ОПГ. Были привлечены два киллера, один из которых контролировал ситуацию, а другой произвел выстрел в голову жертвы. Следствие также выяснило, что заказчик убийства впоследствии погиб в ходе криминальной перестрелки, а личность второго соучастника преступления пока устанавливается. "Следователями выполняются необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250205/kuzbass-1997473272.html

https://ria.ru/20250123/manyak-1995022082.html

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происшествия, сочи, норильск, россия, следственный комитет россии (ск рф)