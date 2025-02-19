В Сочи спустя 27 лет задержали норильского киллера
СК: в Сочи спустя 27 лет задержали исполнителя заказного убийства в Норильске
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияПодозреваемый в совершении заказного убийства жителя Норильска, совершенного 27 лет назад. Кадр видео
Подозреваемый в совершении заказного убийства жителя Норильска, совершенного 27 лет назад. Кадр видео
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КРАСНОЯРСК, 19 фев – РИА Новости. Житель Сочи задержан по подозрению в совершении убийства в Норильске 27 лет назад, заказчик которого сам погиб в перестрелке, сообщает следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, в 1997 году в квартире на улице Комсомольская в Норильске был найден мертвый 25-летний мужчина с огнестрельным ранением в области головы. Установить виновных тогда не удалось. В 2024 году следователи вновь обратились к материалам дела, что позволило выявить нового свидетеля, обладающего важной информацией о преступлении.
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"В результате планомерной работы силовых структур установлена причастность к совершенному преступлению 50-летнего жителя города Сочи, который в 1997 году проживал в Норильске и являлся членом организованной преступной группы. Фигурант был задержан в Сочи и доставлен в Красноярск", - говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что убийство было организовано криминальным авторитетом Норильска из-за конфликта на почве ревности между потерпевшим и другом лидера ОПГ. Были привлечены два киллера, один из которых контролировал ситуацию, а другой произвел выстрел в голову жертвы. Следствие также выяснило, что заказчик убийства впоследствии погиб в ходе криминальной перестрелки, а личность второго соучастника преступления пока устанавливается.
"Следователями выполняются необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.