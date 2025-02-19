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В Сочи спустя 27 лет задержали норильского киллера - РИА Новости, 19.02.2025
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15:09 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/killer-2000305861.html
В Сочи спустя 27 лет задержали норильского киллера
В Сочи спустя 27 лет задержали норильского киллера - РИА Новости, 19.02.2025
В Сочи спустя 27 лет задержали норильского киллера
Житель Сочи задержан по подозрению в совершении убийства в Норильске 27 лет назад, заказчик которого сам погиб в перестрелке, сообщает следственное управление... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:09:00+03:00
2025-02-19T15:09:00+03:00
происшествия
сочи
норильск
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КРАСНОЯРСК, 19 фев – РИА Новости. Житель Сочи задержан по подозрению в совершении убийства в Норильске 27 лет назад, заказчик которого сам погиб в перестрелке, сообщает следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным следствия, в 1997 году в квартире на улице Комсомольская в Норильске был найден мертвый 25-летний мужчина с огнестрельным ранением в области головы. Установить виновных тогда не удалось. В 2024 году следователи вновь обратились к материалам дела, что позволило выявить нового свидетеля, обладающего важной информацией о преступлении. "В результате планомерной работы силовых структур установлена причастность к совершенному преступлению 50-летнего жителя города Сочи, который в 1997 году проживал в Норильске и являлся членом организованной преступной группы. Фигурант был задержан в Сочи и доставлен в Красноярск", - говорится в сообщении. Следствие выяснило, что убийство было организовано криминальным авторитетом Норильска из-за конфликта на почве ревности между потерпевшим и другом лидера ОПГ. Были привлечены два киллера, один из которых контролировал ситуацию, а другой произвел выстрел в голову жертвы. Следствие также выяснило, что заказчик убийства впоследствии погиб в ходе криминальной перестрелки, а личность второго соучастника преступления пока устанавливается. "Следователями выполняются необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250205/kuzbass-1997473272.html
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происшествия, сочи, норильск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Норильск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи спустя 27 лет задержали норильского киллера

СК: в Сочи спустя 27 лет задержали исполнителя заказного убийства в Норильске

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияПодозреваемый в совершении заказного убийства жителя Норильска, совершенного 27 лет назад. Кадр видео
Подозреваемый в совершении заказного убийства жителя Норильска, совершенного 27 лет назад. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Подозреваемый в совершении заказного убийства жителя Норильска, совершенного 27 лет назад. Кадр видео
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КРАСНОЯРСК, 19 фев – РИА Новости. Житель Сочи задержан по подозрению в совершении убийства в Норильске 27 лет назад, заказчик которого сам погиб в перестрелке, сообщает следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, в 1997 году в квартире на улице Комсомольская в Норильске был найден мертвый 25-летний мужчина с огнестрельным ранением в области головы. Установить виновных тогда не удалось. В 2024 году следователи вновь обратились к материалам дела, что позволило выявить нового свидетеля, обладающего важной информацией о преступлении.
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"В результате планомерной работы силовых структур установлена причастность к совершенному преступлению 50-летнего жителя города Сочи, который в 1997 году проживал в Норильске и являлся членом организованной преступной группы. Фигурант был задержан в Сочи и доставлен в Красноярск", - говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что убийство было организовано криминальным авторитетом Норильска из-за конфликта на почве ревности между потерпевшим и другом лидера ОПГ. Были привлечены два киллера, один из которых контролировал ситуацию, а другой произвел выстрел в голову жертвы. Следствие также выяснило, что заказчик убийства впоследствии погиб в ходе криминальной перестрелки, а личность второго соучастника преступления пока устанавливается.
"Следователями выполняются необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
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