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Суд обратил в доход государства активы украинского алкогольного холдинга - РИА Новости, 19.02.2025
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09:42 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/kholding-2000218757.html
Суд обратил в доход государства активы украинского алкогольного холдинга
Суд обратил в доход государства активы украинского алкогольного холдинга - РИА Новости, 19.02.2025
Суд обратил в доход государства активы украинского алкогольного холдинга
Великоустюгский районный суд Вологодской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:42:00+03:00
2025-02-19T09:42:00+03:00
россия
вологодская область
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Великоустюгский районный суд Вологодской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании "Баядера Груп", следует из информации, размещенной на сайте суда. "Результаты рассмотрения - иск удовлетворен. Рассмотрено судьей единолично", - говорится в электронной карточке дела. Ответчиками по делу являются лица, которых ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов. Это Наталья Бондарева*, Святослав Нечитайло*, Юрий Мокляк*, Ольга Баннова*, Анна Ренцеш*, Наталья Романова*, а также ООО "Национальные алкогольные традиции", иностранные компании ООО "Баядера Холдинг" и "Фадел интернейшнл Инк.". Как ранее сообщал "Коммерсант", Генпрокуратура направила иск в Великоустюгский районный суд Вологодской области с требованием обратить в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании "Баядера Груп" стоимостью более 9 миллиардов рублей. По данным надзорного ведомства, после начала СВО бенефициары компании приняли решение направлять часть прибыли на финансирование ВСУ. Как уточняло издание, Генпрокуратура просит признать деятельность головной компании ООО "Баядера Холдинг", а также ее руководителей Натальи Бондаревой* и Святослава Нечитайло* и управляющего их активами в России Юрия Мокляка* экстремистской и запретить, обратив в доход государства акции и доли пяти подконтрольных им предприятий.* Признаты террористами и экстремистами в России
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россия
вологодская область
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россия, вологодская область, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Вологодская область, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Суд обратил в доход государства активы украинского алкогольного холдинга

Суд обратил в доход РФ активы украинского алкогольного холдинга "Баядера Груп"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Великоустюгский районный суд Вологодской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании "Баядера Груп", следует из информации, размещенной на сайте суда.
«
"Результаты рассмотрения - иск удовлетворен. Рассмотрено судьей единолично", - говорится в электронной карточке дела.
Ответчиками по делу являются лица, которых ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов. Это Наталья Бондарева*, Святослав Нечитайло*, Юрий Мокляк*, Ольга Баннова*, Анна Ренцеш*, Наталья Романова*, а также ООО "Национальные алкогольные традиции", иностранные компании ООО "Баядера Холдинг" и "Фадел интернейшнл Инк.".
Как ранее сообщал "Коммерсант", Генпрокуратура направила иск в Великоустюгский районный суд Вологодской области с требованием обратить в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании "Баядера Груп" стоимостью более 9 миллиардов рублей. По данным надзорного ведомства, после начала СВО бенефициары компании приняли решение направлять часть прибыли на финансирование ВСУ. Как уточняло издание, Генпрокуратура просит признать деятельность головной компании ООО "Баядера Холдинг", а также ее руководителей Натальи Бондаревой* и Святослава Нечитайло* и управляющего их активами в России Юрия Мокляка* экстремистской и запретить, обратив в доход государства акции и доли пяти подконтрольных им предприятий.
* Признаты террористами и экстремистами в России
Юрий Шефлер - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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РоссияВологодская областьГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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