https://ria.ru/20250219/kholding-2000218757.html

Суд обратил в доход государства активы украинского алкогольного холдинга

Суд обратил в доход государства активы украинского алкогольного холдинга - РИА Новости, 19.02.2025

Суд обратил в доход государства активы украинского алкогольного холдинга

Великоустюгский районный суд Вологодской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:42:00+03:00

2025-02-19T09:42:00+03:00

2025-02-19T09:42:00+03:00

россия

вологодская область

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

вооруженные силы украины

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Великоустюгский районный суд Вологодской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании "Баядера Груп", следует из информации, размещенной на сайте суда. "Результаты рассмотрения - иск удовлетворен. Рассмотрено судьей единолично", - говорится в электронной карточке дела. Ответчиками по делу являются лица, которых ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов. Это Наталья Бондарева*, Святослав Нечитайло*, Юрий Мокляк*, Ольга Баннова*, Анна Ренцеш*, Наталья Романова*, а также ООО "Национальные алкогольные традиции", иностранные компании ООО "Баядера Холдинг" и "Фадел интернейшнл Инк.". Как ранее сообщал "Коммерсант", Генпрокуратура направила иск в Великоустюгский районный суд Вологодской области с требованием обратить в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании "Баядера Груп" стоимостью более 9 миллиардов рублей. По данным надзорного ведомства, после начала СВО бенефициары компании приняли решение направлять часть прибыли на финансирование ВСУ. Как уточняло издание, Генпрокуратура просит признать деятельность головной компании ООО "Баядера Холдинг", а также ее руководителей Натальи Бондаревой* и Святослава Нечитайло* и управляющего их активами в России Юрия Мокляка* экстремистской и запретить, обратив в доход государства акции и доли пяти подконтрольных им предприятий.* Признаты террористами и экстремистами в России

https://ria.ru/20240827/istochnik-1968686519.html

россия

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вологодская область, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, происшествия