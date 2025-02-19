В Саратовской области при ЧП на химзаводе погиб человек
При выбросе аммиака на заводе в Балаково один человек погиб, еще один пострадал
© СУ СК России по Саратовской областиСотрудник СК РФ на заводе в Балаковском районе, где погиб человек
© СУ СК России по Саратовской области
Сотрудник СК РФ на заводе в Балаковском районе, где погиб человек
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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Один человек погиб, второй пострадал при выбросе химически опасного вещества на заводе в Балаковском районе Саратовской области, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщило региональное управление СК РФ.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что инцидент произошел на заводе группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
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"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ). Предварительно установлено, что 19 февраля 2025 года в одной из организаций, расположенной в Балаковском районе, при производстве работ произошел выброс химически опасного вещества, в результате которого скончался 37-летний сотрудник организации. Еще один мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается помощь", - говорится в Telegram-канале СУСК.
По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в цехе фосфорных удобрений Балаковского филиала АО "Апатит".
Прокуратура области в Telegram-канале уточнила, что, по предварительным данным, на предприятии в Балаково произошла утечка аммиака. Ведомство проводит проверку, в ходе которой выясняются причины и обстоятельства инцидента и будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда.
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