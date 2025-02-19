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В Саратовской области при ЧП на химзаводе погиб человек - РИА Новости, 19.02.2025
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13:09 19.02.2025 (обновлено: 13:14 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/khimzavod-2000272443.html
В Саратовской области при ЧП на химзаводе погиб человек
В Саратовской области при ЧП на химзаводе погиб человек - РИА Новости, 19.02.2025
В Саратовской области при ЧП на химзаводе погиб человек
Один человек погиб, второй пострадал при выбросе химически опасного вещества на заводе в Балаковском районе Саратовской области, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:09:00+03:00
2025-02-19T13:14:00+03:00
происшествия
балаково
россия
балаковский район
фосагро
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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Один человек погиб, второй пострадал при выбросе химически опасного вещества на заводе в Балаковском районе Саратовской области, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщило региональное управление СК РФ. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что инцидент произошел на заводе группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. "Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ). Предварительно установлено, что 19 февраля 2025 года в одной из организаций, расположенной в Балаковском районе, при производстве работ произошел выброс химически опасного вещества, в результате которого скончался 37-летний сотрудник организации. Еще один мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается помощь", - говорится в Telegram-канале СУСК. По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в цехе фосфорных удобрений Балаковского филиала АО "Апатит". Прокуратура области в Telegram-канале уточнила, что, по предварительным данным, на предприятии в Балаково произошла утечка аммиака. Ведомство проводит проверку, в ходе которой выясняются причины и обстоятельства инцидента и будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов.
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балаково
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происшествия, балаково, россия, балаковский район, фосагро, апатит
Происшествия, Балаково, Россия, Балаковский район, ФосАгро, Апатит
В Саратовской области при ЧП на химзаводе погиб человек

При выбросе аммиака на заводе в Балаково один человек погиб, еще один пострадал

© СУ СК России по Саратовской областиСотрудник СК РФ на заводе в Балаковском районе, где погиб человек
Сотрудник СК РФ на заводе в Балаковском районе, где погиб человек - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© СУ СК России по Саратовской области
Сотрудник СК РФ на заводе в Балаковском районе, где погиб человек
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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Один человек погиб, второй пострадал при выбросе химически опасного вещества на заводе в Балаковском районе Саратовской области, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщило региональное управление СК РФ.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что инцидент произошел на заводе группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
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"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ). Предварительно установлено, что 19 февраля 2025 года в одной из организаций, расположенной в Балаковском районе, при производстве работ произошел выброс химически опасного вещества, в результате которого скончался 37-летний сотрудник организации. Еще один мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается помощь", - говорится в Telegram-канале СУСК.
По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в цехе фосфорных удобрений Балаковского филиала АО "Апатит".
Прокуратура области в Telegram-канале уточнила, что, по предварительным данным, на предприятии в Балаково произошла утечка аммиака. Ведомство проводит проверку, в ходе которой выясняются причины и обстоятельства инцидента и будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов.
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