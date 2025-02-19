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ХАМАС заявило о готовности освободить оставшихся заложников - РИА Новости, 19.02.2025
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07:33 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/khamas-2000204400.html
ХАМАС заявило о готовности освободить оставшихся заложников
ХАМАС заявило о готовности освободить оставшихся заложников - РИА Новости, 19.02.2025
ХАМАС заявило о готовности освободить оставшихся заложников
Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех остающихся израильских заложников в ходе второго этапа при достижении соглашения, которое... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T07:33:00+03:00
2025-02-19T07:33:00+03:00
в мире
израиль
каир (город)
катар
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех остающихся израильских заложников в ходе второго этапа при достижении соглашения, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выводу войск из сектора Газа, заявил представитель движения Хазем Касем. "Мы готовы ко второму этапу, в ходе которого заключенные будут обменены за один раз, при условии достижения соглашения, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выводу войск из сектора Газа", - приводит слова Касема телеканал Al Jazeera. Ранее офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что после успешных переговоров в Каире Израиль ожидает освобождения шестерых живых заложников из Газы 22 февраля, а также передачу тел четверых павших заложников в ближайший четверг. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250218/khamas-2000092642.html
https://ria.ru/20250217/netanyakhu-1999847932.html
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в мире, израиль, каир (город), катар, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Каир (город), Катар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС заявило о готовности освободить оставшихся заложников

ХАМАС готовы освободить оставшихся заложников в обмен на прекращение огня

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех остающихся израильских заложников в ходе второго этапа при достижении соглашения, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выводу войск из сектора Газа, заявил представитель движения Хазем Касем.
"Мы готовы ко второму этапу, в ходе которого заключенные будут обменены за один раз, при условии достижения соглашения, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выводу войск из сектора Газа", - приводит слова Касема телеканал Al Jazeera.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
ХАМАС освободит шесть заложников из Газы
Вчера, 16:19
Ранее офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что после успешных переговоров в Каире Израиль ожидает освобождения шестерых живых заложников из Газы 22 февраля, а также передачу тел четверых павших заложников в ближайший четверг.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Израиль не допустит власти ХАМАС в Газе, заявил Нетаньяху
17 февраля, 15:22
 
В миреИзраильКаир (город)КатарБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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