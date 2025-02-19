https://ria.ru/20250219/khamas-2000204400.html

ХАМАС заявило о готовности освободить оставшихся заложников

ХАМАС заявило о готовности освободить оставшихся заложников - РИА Новости, 19.02.2025

ХАМАС заявило о готовности освободить оставшихся заложников

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех остающихся израильских заложников в ходе второго этапа при достижении соглашения, которое... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T07:33:00+03:00

2025-02-19T07:33:00+03:00

2025-02-19T07:33:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех остающихся израильских заложников в ходе второго этапа при достижении соглашения, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выводу войск из сектора Газа, заявил представитель движения Хазем Касем. "Мы готовы ко второму этапу, в ходе которого заключенные будут обменены за один раз, при условии достижения соглашения, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выводу войск из сектора Газа", - приводит слова Касема телеканал Al Jazeera. Ранее офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что после успешных переговоров в Каире Израиль ожидает освобождения шестерых живых заложников из Газы 22 февраля, а также передачу тел четверых павших заложников в ближайший четверг. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250218/khamas-2000092642.html

https://ria.ru/20250217/netanyakhu-1999847932.html

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в мире, израиль, каир (город), катар, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году