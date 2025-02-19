ХАМАС заявило о готовности освободить оставшихся заложников
ХАМАС готовы освободить оставшихся заложников в обмен на прекращение огня
© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех остающихся израильских заложников в ходе второго этапа при достижении соглашения, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выводу войск из сектора Газа, заявил представитель движения Хазем Касем.
"Мы готовы ко второму этапу, в ходе которого заключенные будут обменены за один раз, при условии достижения соглашения, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выводу войск из сектора Газа", - приводит слова Касема телеканал Al Jazeera.
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С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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