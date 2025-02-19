Рейтинг@Mail.ru
Головной офис KFC переедет из штата Кентукки в Техас - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/kfc-2000205063.html
Головной офис KFC переедет из штата Кентукки в Техас
Головной офис KFC переедет из штата Кентукки в Техас - РИА Новости, 19.02.2025
Головной офис KFC переедет из штата Кентукки в Техас
Компания Kentucky Fried Chicken (KFC) объявила, что покидает свой родной штат и переносит головной офис в Техас. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T07:44:00+03:00
2025-02-19T07:44:00+03:00
кентукки
техас
сша
энди бешир
kfc
yum! brands
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793130173_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_15cc8bddf43c84067c7b3bde8b6af92a.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Компания Kentucky Fried Chicken (KFC) объявила, что покидает свой родной штат и переносит головной офис в Техас. "KFC будет располагаться в Плано, штат Техас. В течение ближайших шести месяцев примерно 100 сотрудников этой сети будут переведены туда," - заявила компания Yum Brands, владеющая международной сетью ресторанов общественного питания. Крейг Гринберг, мэр города Луисвилл, где раньше находился главный офис KFC, выразил глубокое разочарование в связи с переездом компании. Он подчеркнул, что бренд KFC "родился здесь и стал синонимом Кентукки". Губернатор Кентукки Энди Бешир также разделил чувства мэра. В своём заявлении он отметил, что KFC всегда была тесно связана со штатом Кентукки и "активно способствовала продвижению его наследия и культуры через свои товары". Компания Yum Brands объяснила своё решение тем, что планирует создать две штаб-квартиры своего бренда в США. Как сообщается, штаб-квартиры KFC и Pizza Hut будут находиться в Плано (штат Техас), в то время как Taco Bell и Habit Burger &amp; Grill останутся в Ирвайне (штат Калифорния). Франшиза KFC была основана в 1952 году в штате Кентукки. Однако ее основатель, Харланд Сандерс, начал свой путь в индустрии общественного питания гораздо раньше. В 1930 году Сандерс открыл свое первое заведение под названием "Sanders Court and Cafe" на одной из заправочных станций в Кентукки. Именно там он начал готовить свою знаменитую жареную курицу. В 1940 году Сандерс разработал свой уникальный рецепт панировки, в состав которой входят 11 трав и специй. Этот рецепт до сих пор хранится в строжайшем секрете и считается отличительной чертой KFC.
https://realty.ria.ru/20241213/junirest-1988994016.html
https://realty.ria.ru/20241128/zpif-1986165728.html
кентукки
техас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793130173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_33673fb47a8059aa001e3593fad4b9cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кентукки, техас, сша, энди бешир, kfc, yum! brands
Кентукки, Техас, США, Энди Бешир, KFC, Yum! Brands
Головной офис KFC переедет из штата Кентукки в Техас

KFC: головной офис организации переедет из Кентукки в Техас

© AP Photo / Matt DunhamРесторан быстрого питания KFC
Ресторан быстрого питания KFC - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Ресторан быстрого питания KFC. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Компания Kentucky Fried Chicken (KFC) объявила, что покидает свой родной штат и переносит головной офис в Техас.
"KFC будет располагаться в Плано, штат Техас. В течение ближайших шести месяцев примерно 100 сотрудников этой сети будут переведены туда," - заявила компания Yum Brands, владеющая международной сетью ресторанов общественного питания.
Мужчина фотографирует вывеску ресторана Rostic's недалеко от метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Юнирест" выкупила бизнес крупного франчайзи KFC в России
13 декабря 2024, 10:16
Крейг Гринберг, мэр города Луисвилл, где раньше находился главный офис KFC, выразил глубокое разочарование в связи с переездом компании. Он подчеркнул, что бренд KFC "родился здесь и стал синонимом Кентукки". Губернатор Кентукки Энди Бешир также разделил чувства мэра. В своём заявлении он отметил, что KFC всегда была тесно связана со штатом Кентукки и "активно способствовала продвижению его наследия и культуры через свои товары".
Компания Yum Brands объяснила своё решение тем, что планирует создать две штаб-квартиры своего бренда в США. Как сообщается, штаб-квартиры KFC и Pizza Hut будут находиться в Плано (штат Техас), в то время как Taco Bell и Habit Burger & Grill останутся в Ирвайне (штат Калифорния).
Франшиза KFC была основана в 1952 году в штате Кентукки. Однако ее основатель, Харланд Сандерс, начал свой путь в индустрии общественного питания гораздо раньше. В 1930 году Сандерс открыл свое первое заведение под названием "Sanders Court and Cafe" на одной из заправочных станций в Кентукки. Именно там он начал готовить свою знаменитую жареную курицу. В 1940 году Сандерс разработал свой уникальный рецепт панировки, в состав которой входят 11 трав и специй. Этот рецепт до сих пор хранится в строжайшем секрете и считается отличительной чертой KFC.
Вывеска ресторана KFC в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Сменился владелец компании, управляющей 96 ресторанами KFC в России
28 ноября 2024, 10:51
 
КентуккиТехасСШАЭнди БеширKFCYum! Brands
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала