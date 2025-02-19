Головной офис KFC переедет из штата Кентукки в Техас
KFC: головной офис организации переедет из Кентукки в Техас
© AP Photo / Matt DunhamРесторан быстрого питания KFC
© AP Photo / Matt Dunham
Ресторан быстрого питания KFC. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Компания Kentucky Fried Chicken (KFC) объявила, что покидает свой родной штат и переносит головной офис в Техас.
"KFC будет располагаться в Плано, штат Техас. В течение ближайших шести месяцев примерно 100 сотрудников этой сети будут переведены туда," - заявила компания Yum Brands, владеющая международной сетью ресторанов общественного питания.
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Крейг Гринберг, мэр города Луисвилл, где раньше находился главный офис KFC, выразил глубокое разочарование в связи с переездом компании. Он подчеркнул, что бренд KFC "родился здесь и стал синонимом Кентукки". Губернатор Кентукки Энди Бешир также разделил чувства мэра. В своём заявлении он отметил, что KFC всегда была тесно связана со штатом Кентукки и "активно способствовала продвижению его наследия и культуры через свои товары".
Компания Yum Brands объяснила своё решение тем, что планирует создать две штаб-квартиры своего бренда в США. Как сообщается, штаб-квартиры KFC и Pizza Hut будут находиться в Плано (штат Техас), в то время как Taco Bell и Habit Burger & Grill останутся в Ирвайне (штат Калифорния).
Франшиза KFC была основана в 1952 году в штате Кентукки. Однако ее основатель, Харланд Сандерс, начал свой путь в индустрии общественного питания гораздо раньше. В 1930 году Сандерс открыл свое первое заведение под названием "Sanders Court and Cafe" на одной из заправочных станций в Кентукки. Именно там он начал готовить свою знаменитую жареную курицу. В 1940 году Сандерс разработал свой уникальный рецепт панировки, в состав которой входят 11 трав и специй. Этот рецепт до сих пор хранится в строжайшем секрете и считается отличительной чертой KFC.
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