https://ria.ru/20250219/karty-2000197380.html

Эксперты оценили шансы Visa и Mastercard вернуться в Россию

Эксперты оценили шансы Visa и Mastercard вернуться в Россию - РИА Новости, 19.02.2025

Эксперты оценили шансы Visa и Mastercard вернуться в Россию

Платежным системам Visa и Mastercard при желании вернуться в Россию будет сложно это осуществить из-за подорванного имиджа в глазах россиян и ужесточения... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T05:15:00+03:00

2025-02-19T05:15:00+03:00

2025-02-19T05:15:00+03:00

экономика

россия

азия

технологии

анатолий аксаков

мери валишвили

руслан пермяков

visa, inc.

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Платежным системам Visa и Mastercard при желании вернуться в Россию будет сложно это осуществить из-за подорванного имиджа в глазах россиян и ужесточения законодательства страны по защите платежной информации, поделились мнением с РИА Новости опрошенные эксперты. В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в стране. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". Однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не доступны. Ранее в феврале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что международные платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время начнут давать сигналы о желании вернуться на российский рынок, но их возвращение будет непростым. Тернистый путь назад"Возобновление работы Visa и Mastercard противоречат интересам национальной безопасности и технологического суверенитета России. За время отсутствия иностранных платежных систем в России были внесены изменения в законодательство, в том числе введены требования о хранении данных внутри страны и интеграции с национальными системами. На такие условия иностранные платежные системы вряд ли согласятся", - отмечает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Преградами для их возвращения станут не только регулятивные ограничения, но и отсутствие доверия со стороны пользователей платежных карт, продолжает она. "После ухода с российского рынка репутация Visa и Mastercard среди потребителей ухудшилась. Многие опасаются, что в случае новых санкций или политических решений эти компании снова прекратят работу, а их карты опять перестанут функционировать", - указывает и заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Плюсы для РоссииКарта "Мир" за время отсутствия западных конкурентов заработала репутацию надежного инструмента проведения расчетов, обращает внимание замдиректора Центра компетенций НТИ на базе МГУ Тимофей Воронин. В таких условиях Visa и Mastercard сложно будет отвоевать свою прежнюю долю, однако определенные конкурентные преимущества все-таки есть. К тому же в их "камбэке" есть даже плюсы для российской экономики. "Возвращение западных платежных систем обеспечит приток туристов, увеличение безналичных расчетов с ними, а значит и рост бюджетных поступлений. Более того, Visa и Mastercard понадобятся для оплаты покупок в зарубежных онлайн-магазинах, на игровых платформах, покупок различных подписок на разнообразные сервисы", - рассуждает эксперт. Тем не менее зарубежным игрокам вряд ли удастся откусить заметный кусок российского банковского пирога: внутри страны "Мир" сейчас покрывает все потребности. "Гигантской ниши тут пока не видно. Для зарубежных поездок эти карты будут очень востребованы и под это возможен заметный объем их эмиссии. Это типичная картина, например для Азии, - локально все используют локальные инструменты, для поездок - карты международных платежных систем", - заключил эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.

https://ria.ru/20250217/ekspert-1999840718.html

https://ria.ru/20250101/tsb-1992229328.html

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экономика, россия, азия, технологии, анатолий аксаков, мери валишвили, руслан пермяков, visa, inc., mastercard, inc., рэу имени г. в. плеханова