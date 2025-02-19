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В Панаме рассказали о доходах канала в 2025 году - РИА Новости, 19.02.2025
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07:06 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/kanal-2000203473.html
В Панаме рассказали о доходах канала в 2025 году
В Панаме рассказали о доходах канала в 2025 году - РИА Новости, 19.02.2025
В Панаме рассказали о доходах канала в 2025 году
Доходы Панамского канала в текущем году превысят пять миллиардов долларов СЩА на фоне восстановления трафика после продолжительной засухи, рассказал в интервью... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T07:06:00+03:00
2025-02-19T07:06:00+03:00
экономика
панамский канал
сша
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ПАНАМА, 19 фев - РИА Новости. Доходы Панамского канала в текущем году превысят пять миллиардов долларов СЩА на фоне восстановления трафика после продолжительной засухи, рассказал в интервью РИА Новости операционный вице-президент канала Борис Морено. "В прошлом году мы заработали чуть меньше 5 миллиардов долларов. На этот год запланировано немного больше, потому что мы уже оправились от кризиса нехватки воды в озерах. В этом году у нас озера загружены, так что это позволит нам пропускать все суда, которые позволяет эксплуатационная мощность, и мы ожидаем немного больше 5 миллиардов долларов дохода в этом году", - заявил Морено. По словам руководителя, основной трафик через канал приходится сейчас на США (75%), Китай, Южную Корею и Чили. При этом национальный флот практически не участвует в этом потоке - большинство контейнеровозов принадлежат различным судоходным компаниям.
https://ria.ru/20250219/panama-2000202600.html
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экономика, панамский канал, сша, китай
Экономика, Панамский канал, США, Китай
В Панаме рассказали о доходах канала в 2025 году

Вице-президент Морено: доход Панамского канала превысит 5 миллиардов долларов

© AP Photo / Dario Lopez-MillsГрузовое судно проходит через Панамский канал
Грузовое судно проходит через Панамский канал - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Грузовое судно проходит через Панамский канал. Архивное фото
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ПАНАМА, 19 фев - РИА Новости. Доходы Панамского канала в текущем году превысят пять миллиардов долларов СЩА на фоне восстановления трафика после продолжительной засухи, рассказал в интервью РИА Новости операционный вице-президент канала Борис Морено.
"В прошлом году мы заработали чуть меньше 5 миллиардов долларов. На этот год запланировано немного больше, потому что мы уже оправились от кризиса нехватки воды в озерах. В этом году у нас озера загружены, так что это позволит нам пропускать все суда, которые позволяет эксплуатационная мощность, и мы ожидаем немного больше 5 миллиардов долларов дохода в этом году", - заявил Морено.
По словам руководителя, основной трафик через канал приходится сейчас на США (75%), Китай, Южную Корею и Чили. При этом национальный флот практически не участвует в этом потоке - большинство контейнеровозов принадлежат различным судоходным компаниям.
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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06:52
 
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