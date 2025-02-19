https://ria.ru/20250219/kanal-2000195533.html
В Панаме заявили, что канал открыт для транзита всех судов в мире
В Панаме заявили, что канал открыт для транзита всех судов в мире - РИА Новости, 19.02.2025
В Панаме заявили, что канал открыт для транзита всех судов в мире
Решение правительства Панамы выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" не имеет отношения к Панамскому каналу, он открыт для транзита всех судов в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T04:39:00+03:00
2025-02-19T04:39:00+03:00
2025-02-19T04:39:00+03:00
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ПАНАМА, 19 фев - РИА Новости. Решение правительства Панамы выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" не имеет отношения к Панамскому каналу, он открыт для транзита всех судов в мире, рассказал в интервью РИА Новости операционный вице-президент канала Борис Морено. "Это решение центрального правительства, а не решение Панамского канала, и Панамский канал не имеет никакого отношения к проекту "Пояс и путь" или к отношениям с другими странами. Мы открыты для транзита всех судов в мире, и для нас важен этот фактор. Пространство, которое не занимает один, будет занято другим. Для нас, в принципе, это прозрачно", - заявил Морено. Собеседник агентства исключил возможность того, что администрация канала отступится от принципа нейтралитета и равного доступа для всех, подчеркнув, что Панамский канал соблюдает положения договоров, подписанных Республикой Панама, включая договор о нейтралитете - "никаких изменений быть не должно".
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панамский канал, панама
В Панаме заявили, что канал открыт для транзита всех судов в мире
Вице-президент Морено: Панамский канал открыт для транзита судов в мире