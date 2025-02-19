https://ria.ru/20250219/kanal-2000195533.html

В Панаме заявили, что канал открыт для транзита всех судов в мире

В Панаме заявили, что канал открыт для транзита всех судов в мире - РИА Новости, 19.02.2025

В Панаме заявили, что канал открыт для транзита всех судов в мире

Решение правительства Панамы выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" не имеет отношения к Панамскому каналу, он открыт для транзита всех судов в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T04:39:00+03:00

2025-02-19T04:39:00+03:00

2025-02-19T04:39:00+03:00

панамский канал

панама

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992851180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_710415f38b7bd19bbbe839ad9bd9e194.jpg

ПАНАМА, 19 фев - РИА Новости. Решение правительства Панамы выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" не имеет отношения к Панамскому каналу, он открыт для транзита всех судов в мире, рассказал в интервью РИА Новости операционный вице-президент канала Борис Морено. "Это решение центрального правительства, а не решение Панамского канала, и Панамский канал не имеет никакого отношения к проекту "Пояс и путь" или к отношениям с другими странами. Мы открыты для транзита всех судов в мире, и для нас важен этот фактор. Пространство, которое не занимает один, будет занято другим. Для нас, в принципе, это прозрачно", - заявил Морено. Собеседник агентства исключил возможность того, что администрация канала отступится от принципа нейтралитета и равного доступа для всех, подчеркнув, что Панамский канал соблюдает положения договоров, подписанных Республикой Панама, включая договор о нейтралитете - "никаких изменений быть не должно".

https://ria.ru/20250219/kanal-2000193025.html

панамский канал

панама

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

панамский канал, панама