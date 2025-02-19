https://ria.ru/20250219/kallas-2000233274.html

Каллас призвала усилить позиции Киева на поле боя

Каллас призвала усилить позиции Киева на поле боя - РИА Новости, 19.02.2025

Каллас призвала усилить позиции Киева на поле боя

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что время обсуждать работу сил по поддержанию мира на Украине еще не пришло, необходимо сосредоточиться на... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:53:00+03:00

2025-02-19T10:53:00+03:00

2025-02-19T10:53:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что время обсуждать работу сил по поддержанию мира на Украине еще не пришло, необходимо сосредоточиться на укреплении позиций киевского режима на поле боя. "Если мы говорим о силах по поддержанию мира, тогда мы попадаем в ловушку России, поскольку она не хочет мира... Сначала нам нужно оказать давление на (президента РФ Владимира) Путина", - отметила Каллас в интервью изданию Euractiv. На вопрос о функционировании возможных сил по поддержанию мира на Украине глава дипломатии Евросоюза подчеркнула, что момент обсуждать этот вопрос не наступил. "Нам нужно сосредоточиться на поддержке Украине: чем сильнее она на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров", - добавила она. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250216/kallas-1999639085.html

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в мире, украина, россия, кайя каллас, сергей лавров, нато