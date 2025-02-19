Рейтинг@Mail.ru
Каллас заявила, что без одобрения ЕС сделка по Украине не будет реализована - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/kallas-2000218596.html
Каллас заявила, что без одобрения ЕС сделка по Украине не будет реализована
Каллас заявила, что без одобрения ЕС сделка по Украине не будет реализована - РИА Новости, 19.02.2025
Каллас заявила, что без одобрения ЕС сделка по Украине не будет реализована
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас убеждена, что, если договоренность по Украине будет согласована без одобрения блока, она не будет реализована. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:42:00+03:00
2025-02-19T09:42:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
кайя каллас
кит келлог
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838694560_0:0:1639:922_1920x0_80_0_0_88891c397cb366054484462d98591b6d.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас убеждена, что, если договоренность по Украине будет согласована без одобрения блока, она не будет реализована. Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, комментируя возможность включения Европы в обсуждение, заявил, что США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон. "Если будет согласована некая сделка, на которую мы не согласны, тогда она просто потерпит крах, потому что не будет реализована", - отметила она в интервью изданию Euractiv. На вопрос, какие гарантии она получила от США по поводу того, что переговоры по урегулированию на Украине не будут касаться масштабных изменений в европейской архитектуре безопасности, Каллас указала на то, что в ходе встреч с американскими коллегами представители ЕС получили противоречивые сообщения, даже от одних и тех же чиновников. Однако, добавила она, Вашингтон все же обещает Брюсселю, что не согласится на изменения в архитектуре безопасности региона в ходе переговоров.
https://ria.ru/20250211/kallas-1998639151.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838694560_218:0:1543:994_1920x0_80_0_0_c8d212ba0080873d9cd6a9ae7f9e1919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, кайя каллас, кит келлог, евросоюз
В мире, Украина, США, Европа, Кайя Каллас, Кит Келлог, Евросоюз
Каллас заявила, что без одобрения ЕС сделка по Украине не будет реализована

Каллас: договоренность по Украине без одобрения ЕС не будет реализована

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас убеждена, что, если договоренность по Украине будет согласована без одобрения блока, она не будет реализована.
Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, комментируя возможность включения Европы в обсуждение, заявил, что США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон.
"Если будет согласована некая сделка, на которую мы не согласны, тогда она просто потерпит крах, потому что не будет реализована", - отметила она в интервью изданию Euractiv.
На вопрос, какие гарантии она получила от США по поводу того, что переговоры по урегулированию на Украине не будут касаться масштабных изменений в европейской архитектуре безопасности, Каллас указала на то, что в ходе встреч с американскими коллегами представители ЕС получили противоречивые сообщения, даже от одних и тех же чиновников. Однако, добавила она, Вашингтон все же обещает Брюсселю, что не согласится на изменения в архитектуре безопасности региона в ходе переговоров.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Каллас назвала условие для переговоров по Украине
11 февраля, 14:55
 
В миреУкраинаСШАЕвропаКайя КалласКит КеллогЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала