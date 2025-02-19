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Каллас заявила, что без одобрения ЕС сделка по Украине не будет реализована
Каллас заявила, что без одобрения ЕС сделка по Украине не будет реализована - РИА Новости, 19.02.2025
Каллас заявила, что без одобрения ЕС сделка по Украине не будет реализована
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас убеждена, что, если договоренность по Украине будет согласована без одобрения блока, она не будет реализована. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:42:00+03:00
2025-02-19T09:42:00+03:00
2025-02-19T09:42:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас убеждена, что, если договоренность по Украине будет согласована без одобрения блока, она не будет реализована. Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, комментируя возможность включения Европы в обсуждение, заявил, что США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон. "Если будет согласована некая сделка, на которую мы не согласны, тогда она просто потерпит крах, потому что не будет реализована", - отметила она в интервью изданию Euractiv. На вопрос, какие гарантии она получила от США по поводу того, что переговоры по урегулированию на Украине не будут касаться масштабных изменений в европейской архитектуре безопасности, Каллас указала на то, что в ходе встреч с американскими коллегами представители ЕС получили противоречивые сообщения, даже от одних и тех же чиновников. Однако, добавила она, Вашингтон все же обещает Брюсселю, что не согласится на изменения в архитектуре безопасности региона в ходе переговоров.
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в мире, украина, сша, европа, кайя каллас, кит келлог, евросоюз
В мире, Украина, США, Европа, Кайя Каллас, Кит Келлог, Евросоюз
Каллас заявила, что без одобрения ЕС сделка по Украине не будет реализована
Каллас: договоренность по Украине без одобрения ЕС не будет реализована