https://ria.ru/20250219/kaliningrad-2000267954.html
В Калининграде девочка получила ожоги в больнице
В Калининграде девочка получила ожоги в больнице - РИА Новости, 19.02.2025
В Калининграде девочка получила ожоги в больнице
Следователи СУСК РФ по Калининградской области возбудили уголовное дело после того, как 11-летняя девочка получила ожоги в детской областной больнице, сообщили... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:51:00+03:00
2025-02-19T12:51:00+03:00
2025-02-19T12:51:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 19 фев — РИА Новости. Следователи СУСК РФ по Калининградской области возбудили уголовное дело после того, как 11-летняя девочка получила ожоги в детской областной больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Telegram-канал Amber Mash написал, что в детской областной больнице Калининграда девочка-инвалид несколько часов пролежала на батарее и получила ожоги. По предварительным данным, она упала на батарею, и нашли ее только утром, сейчас ребенок находится в ожоговом отделении ЦГКБ в тяжелом состоянии. "Возбуждено уголовное дело о халатности. Обстоятельства уточняются. Но то, что девочке 11 лет и она получила ожоги в детской областной больнице, - да", - сказали в пресс-службе.
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происшествия, россия, калининградская область, калининград
Происшествия, Россия, Калининградская область, Калининград
В Калининграде девочка получила ожоги в больнице
СК возбудил дело о халатности из-за ожогов у ребенка в больнице Калининграда
КАЛИНИНГРАД, 19 фев — РИА Новости. Следователи СУСК РФ по Калининградской области возбудили уголовное дело после того, как 11-летняя девочка получила ожоги в детской областной больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Telegram-канал Amber Mash написал, что в детской областной больнице Калининграда девочка-инвалид несколько часов пролежала на батарее и получила ожоги. По предварительным данным, она упала на батарею, и нашли ее только утром, сейчас ребенок находится в ожоговом отделении ЦГКБ в тяжелом состоянии.
"Возбуждено уголовное дело о халатности. Обстоятельства уточняются. Но то, что девочке 11 лет и она получила ожоги в детской областной больнице, - да", - сказали в пресс-службе.