https://ria.ru/20250219/kahovka-2000283458.html

В Каховке при ударе ВСУ пострадали две женщины

В Каховке при ударе ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 19.02.2025

В Каховке при ударе ВСУ пострадали две женщины

Украинские войска ударили по Каховке в Херсонской области, ранены две женщины, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:49:00+03:00

2025-02-19T13:49:00+03:00

2025-02-19T13:49:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска ударили по Каховке в Херсонской области, ранены две женщины, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Обстрел Каховки. Улица Карла Маркса. Предположительно, сбросы БПЛА. Ранения средней и легкой степени тяжести получили две женщины - 1947 и 1974 года рождения", - написал Филипчук в Telegram-канале. По его словам, женщинам оказана медицинская помощь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250219/vsu-2000233430.html

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херсонская область , россия, каховка, карл маркс, происшествия