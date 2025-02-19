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В Каховке при ударе ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 19.02.2025
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13:49 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/kahovka-2000283458.html
В Каховке при ударе ВСУ пострадали две женщины
В Каховке при ударе ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 19.02.2025
В Каховке при ударе ВСУ пострадали две женщины
Украинские войска ударили по Каховке в Херсонской области, ранены две женщины, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:49:00+03:00
2025-02-19T13:49:00+03:00
херсонская область
россия
каховка
карл маркс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска ударили по Каховке в Херсонской области, ранены две женщины, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Обстрел Каховки. Улица Карла Маркса. Предположительно, сбросы БПЛА. Ранения средней и легкой степени тяжести получили две женщины - 1947 и 1974 года рождения", - написал Филипчук в Telegram-канале. По его словам, женщинам оказана медицинская помощь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250219/vsu-2000233430.html
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херсонская область , россия, каховка, карл маркс, происшествия
Херсонская область , Россия, Каховка, Карл Маркс, Происшествия
В Каховке при ударе ВСУ пострадали две женщины

Филипчук: в Каховке при ударе ВСУ пострадали две женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска ударили по Каховке в Херсонской области, ранены две женщины, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Обстрел Каховки. Улица Карла Маркса. Предположительно, сбросы БПЛА. Ранения средней и легкой степени тяжести получили две женщины - 1947 и 1974 года рождения", - написал Филипчук в Telegram-канале.
По его словам, женщинам оказана медицинская помощь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Последствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Новая Каховка осталась без топлива после удара ВСУ по АЗС
10:50
 
Херсонская областьРоссияКаховкаКарл МарксПроисшествия
 
 
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