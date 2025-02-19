https://ria.ru/20250219/izrail-2000366834.html

В Израиле отреагировали на решение ХАМАС освободить заложников

В Израиле отреагировали на решение ХАМАС освободить заложников - РИА Новости, 19.02.2025

В Израиле отреагировали на решение ХАМАС освободить заложников

Решение палестинского движения ХАМАС освободить шестерых заложников в субботу было принято под давлением со стороны Израиля и США, а не инициировано членами... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:54:00+03:00

2025-02-19T17:54:00+03:00

2025-02-19T17:54:00+03:00

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Решение палестинского движения ХАМАС освободить шестерых заложников в субботу было принято под давлением со стороны Израиля и США, а не инициировано членами движения, сообщила в среду канцелярия израильского премьера. "Утверждения якобы источников, вовлеченных в переговоры о том, что именно ХАМАС повлиял на увеличение количества заложников, которых движение должно освободить (в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа – ред.), абсурдны и являются частью пропаганды ХАМАС", - говорится в сообщении. Канцелярия уточняет, что еще около двух недель назад Нетаньяху отдал распоряжение добиться освобождения оставшихся живых заложников в рамках одного обмена, а не двух. Утверждается, что цель была достигнута благодаря усилиям премьер-министр Израиля и ультиматума со стороны президента США Дональда Трампа. В сообщении также отмечается, что именно ХАМАС изначально планировал нарушить условия соглашения и прекратить освобождение израильских заложников. В прошлый понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу (15 февраля – ред.) освобождение заложников из-за "несоблюдения Израилем соглашения". В ответ на это президент США Дональд Трамп пригрозил движению "адом", если все заложники не будут освобождены к полудню 15 февраля, со своей стороны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к тому же сроку. Стороны урегулировали конфликт через посредников, после чего трое израильских заложников были отпущены на свободу в обмен на практически 400 палестинских заключенных. С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов заложников на заключенных. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.

https://ria.ru/20250219/osvobozhdenie-2000310531.html

https://ria.ru/20250217/gaza-1999741988.html

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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году