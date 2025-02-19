В Израиле отреагировали на решение ХАМАС освободить заложников
Канцелярия Нетаньяху: решение ХАМАС по заложникам принято под давлением Израиля
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Решение палестинского движения ХАМАС освободить шестерых заложников в субботу было принято под давлением со стороны Израиля и США, а не инициировано членами движения, сообщила в среду канцелярия израильского премьера.
"Утверждения якобы источников, вовлеченных в переговоры о том, что именно ХАМАС повлиял на увеличение количества заложников, которых движение должно освободить (в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа – ред.), абсурдны и являются частью пропаганды ХАМАС", - говорится в сообщении.
Канцелярия уточняет, что еще около двух недель назад Нетаньяху отдал распоряжение добиться освобождения оставшихся живых заложников в рамках одного обмена, а не двух. Утверждается, что цель была достигнута благодаря усилиям премьер-министр Израиля и ультиматума со стороны президента США Дональда Трампа. В сообщении также отмечается, что именно ХАМАС изначально планировал нарушить условия соглашения и прекратить освобождение израильских заложников.
В прошлый понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу (15 февраля – ред.) освобождение заложников из-за "несоблюдения Израилем соглашения". В ответ на это президент США Дональд Трамп пригрозил движению "адом", если все заложники не будут освобождены к полудню 15 февраля, со своей стороны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к тому же сроку. Стороны урегулировали конфликт через посредников, после чего трое израильских заложников были отпущены на свободу в обмен на практически 400 палестинских заключенных.
С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов заложников на заключенных. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.