https://ria.ru/20250219/izhevsk-2000216596.html

В Ижевске сняли временные ограничения в аэропорту

В Ижевске сняли временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 19.02.2025

В Ижевске сняли временные ограничения в аэропорту

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска сняты в 9.00 мск, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:32:00+03:00

2025-02-19T09:32:00+03:00

2025-02-19T09:32:00+03:00

ижевск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска сняты в 9.00 мск, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. Временные ограничения были введены в аэропорту Ижевска в 4.30 мск. "В аэропорту Ижевск в 9.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, добавил представитель.

https://ria.ru/20250219/aeroport-2000210716.html

ижевск

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2025

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ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия