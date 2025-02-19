https://ria.ru/20250219/itlyashev-2000189875.html
Девушка, обвинившая музыканта Итляшева в домогательствах, извинилась
Девушка, обвинившая музыканта Итляшева в домогательствах, извинилась - РИА Новости, 19.02.2025
Девушка, обвинившая музыканта Итляшева в домогательствах, извинилась
Девушка, обвинившая российского артиста Ислама Итляшева в домогательствах, на своих страницах в социальных сетях принесла публичные извинения и назвала... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T02:14:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Девушка, обвинившая российского артиста Ислама Итляшева в домогательствах, на своих страницах в социальных сетях принесла публичные извинения и назвала случившееся "неудачным хайпом". Ранее пресс-служба СК РФ сообщала, что следователями была организована проверка российского музыканта Ислама Итляшева после распространения в соцсетях публикаций несовершеннолетних девушек о якобы домогательствах со стороны артиста. "Я хочу публично извиниться за всю эту ситуацию с Исламом Итляшевым. Я устала от всей этой суеты и лучше бы молчала. Тупо неудачный хайп. А вам всех благ", - заявила девушка в видеоролике, размещенном в соцсетях. Ислам Итляшев - российский певец, заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики. Музыканту 33 года, вместе с женой он воспитывает пятерых детей.
https://ria.ru/20250218/samara-1999946766.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Девушка, обвинившая музыканта Итляшева в домогательствах, извинилась
Девушка, обвинявшая музыканта Итляшева в домогательствах, извинилась в соцсетях