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Девушка, обвинившая музыканта Итляшева в домогательствах, извинилась - РИА Новости, 19.02.2025
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02:14 19.02.2025 (обновлено: 09:10 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/itlyashev-2000189875.html
Девушка, обвинившая музыканта Итляшева в домогательствах, извинилась
Девушка, обвинившая музыканта Итляшева в домогательствах, извинилась - РИА Новости, 19.02.2025
Девушка, обвинившая музыканта Итляшева в домогательствах, извинилась
Девушка, обвинившая российского артиста Ислама Итляшева в домогательствах, на своих страницах в социальных сетях принесла публичные извинения и назвала... РИА Новости, 19.02.2025
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ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Девушка, обвинившая российского артиста Ислама Итляшева в домогательствах, на своих страницах в социальных сетях принесла публичные извинения и назвала случившееся "неудачным хайпом". Ранее пресс-служба СК РФ сообщала, что следователями была организована проверка российского музыканта Ислама Итляшева после распространения в соцсетях публикаций несовершеннолетних девушек о якобы домогательствах со стороны артиста. "Я хочу публично извиниться за всю эту ситуацию с Исламом Итляшевым. Я устала от всей этой суеты и лучше бы молчала. Тупо неудачный хайп. А вам всех благ", - заявила девушка в видеоролике, размещенном в соцсетях. Ислам Итляшев - российский певец, заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики. Музыканту 33 года, вместе с женой он воспитывает пятерых детей.
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россия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Девушка, обвинившая музыканта Итляшева в домогательствах, извинилась

Девушка, обвинявшая музыканта Итляшева в домогательствах, извинилась в соцсетях

© Фото : соцсети певцаПевец Ислам Итляшев
Певец Ислам Итляшев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : соцсети певца
Певец Ислам Итляшев. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Девушка, обвинившая российского артиста Ислама Итляшева в домогательствах, на своих страницах в социальных сетях принесла публичные извинения и назвала случившееся "неудачным хайпом".
Ранее пресс-служба СК РФ сообщала, что следователями была организована проверка российского музыканта Ислама Итляшева после распространения в соцсетях публикаций несовершеннолетних девушек о якобы домогательствах со стороны артиста.
"Я хочу публично извиниться за всю эту ситуацию с Исламом Итляшевым. Я устала от всей этой суеты и лучше бы молчала. Тупо неудачный хайп. А вам всех благ", - заявила девушка в видеоролике, размещенном в соцсетях.
Ислам Итляшев - российский певец, заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики. Музыканту 33 года, вместе с женой он воспитывает пятерых детей.
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