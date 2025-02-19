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Источник рассказал о готовности российских и американских послов к работе - РИА Новости, 19.02.2025
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14:53 19.02.2025 (обновлено: 15:19 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/istochnik-2000299807.html
Источник рассказал о готовности российских и американских послов к работе
Источник рассказал о готовности российских и американских послов к работе - РИА Новости, 19.02.2025
Источник рассказал о готовности российских и американских послов к работе
Послы России и США в скором времени в полном объеме могут приступить к исполнению своих обязанностей, сказал источник РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2025
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россия
сша
саудовская аравия
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Послы России и США в скором времени в полном объеме могут приступить к исполнению своих обязанностей, сказал источник РИА Новости. "Послы РФ и США в ближайшее время в полном объеме приступят к своим обязанностям", - отметил источник. Источник добавил, что также об этом шла речь на переговорах в Саудовской Аравии. -0-
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россия, сша, саудовская аравия, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Саудовская Аравия, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Источник рассказал о готовности российских и американских послов к работе

Послы России и США в ближайшее время начнут исполнять свои обязанности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Послы России и США в скором времени в полном объеме могут приступить к исполнению своих обязанностей, сказал источник РИА Новости.
«
"Послы РФ и США в ближайшее время в полном объеме приступят к своим обязанностям", - отметил источник.
Источник добавил, что также об этом шла речь на переговорах в Саудовской Аравии. -0-
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Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в обеих странах
14:22
 
РоссияСШАСаудовская АравияВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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