https://ria.ru/20250219/istochnik-2000299807.html
Источник рассказал о готовности российских и американских послов к работе
Источник рассказал о готовности российских и американских послов к работе - РИА Новости, 19.02.2025
Источник рассказал о готовности российских и американских послов к работе
Послы России и США в скором времени в полном объеме могут приступить к исполнению своих обязанностей, сказал источник РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:53:00+03:00
2025-02-19T14:53:00+03:00
2025-02-19T15:19:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Послы России и США в скором времени в полном объеме могут приступить к исполнению своих обязанностей, сказал источник РИА Новости. "Послы РФ и США в ближайшее время в полном объеме приступят к своим обязанностям", - отметил источник. Источник добавил, что также об этом шла речь на переговорах в Саудовской Аравии. -0-
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россия, сша, саудовская аравия, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Саудовская Аравия, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Источник рассказал о готовности российских и американских послов к работе
Послы России и США в ближайшее время начнут исполнять свои обязанности