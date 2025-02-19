https://ria.ru/20250219/istochnik-2000299807.html

Источник рассказал о готовности российских и американских послов к работе

Источник рассказал о готовности российских и американских послов к работе - РИА Новости, 19.02.2025

Источник рассказал о готовности российских и американских послов к работе

Послы России и США в скором времени в полном объеме могут приступить к исполнению своих обязанностей, сказал источник РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:53:00+03:00

2025-02-19T14:53:00+03:00

2025-02-19T15:19:00+03:00

россия

сша

саудовская аравия

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Послы России и США в скором времени в полном объеме могут приступить к исполнению своих обязанностей, сказал источник РИА Новости. "Послы РФ и США в ближайшее время в полном объеме приступят к своим обязанностям", - отметил источник. Источник добавил, что также об этом шла речь на переговорах в Саудовской Аравии. -0-

https://ria.ru/20250219/lavrov-2000291238.html

россия

сша

саудовская аравия

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россия, сша, саудовская аравия, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде