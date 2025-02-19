https://ria.ru/20250219/ispaniya-2000380175.html

В Испании ликвидировали преступную сеть якобы русской мафии

В Испании ликвидировали преступную сеть якобы русской мафии - РИА Новости, 19.02.2025

В Испании ликвидировали преступную сеть якобы русской мафии

Испанская полиция заявила, что совместно с Европолом задержала 14 человек, ликвидировав преступную сеть, занимавшуюся отмыванием денег для международных... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:47:00+03:00

2025-02-19T18:47:00+03:00

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МАДРИД, 19 фев - РИА Новости. Испанская полиция заявила, что совместно с Европолом задержала 14 человек, ликвидировав преступную сеть, занимавшуюся отмыванием денег для международных криминальных группировок. "Сотрудник Национальной полиции в рамках совместной операции с Европолом ликвидировали сеть русской мафии, отмывавшей в Испании деньги организованной преступности. Задержаны 14 человек", - говорится в распространенном в среду пресс-релизе полиции. По данным следствия, сеть ежемесячно отмывала несколько миллионов евро для преступных группировок из Сербии, Албании, Армении, Украины, Китая, Колумбии, а также так называемой мокромафии (группировка, созданная выходцами из Марокко в Нидерландах). В Испании организация работала через офисы в разных городах, каждый из которых контролировал так называемый "кассир". Он ежедневно проводил финансовые операции, объем которых иногда достигал 300 тысяч евро. Утверждается, что расследование началось в 2023 году, когда силовики выявили систему нелегальных финансовых потоков, якобы связанных с преступными группировками из России. По мере его развития выяснилось, что организация действовала не только в Испании, но и в Нидерландах, Эстонии, Литве и Италии. В ходе операции проведены девять обысков в Мадриде, Малаге, Марбелье и других городах, изъято более миллиона евро, криптовалютные кошельки и засекреченные мобильные телефоны. По решению суда в Мадриде три лидера преступной группы взяты под стражу. Следствие продолжается, не исключены новые задержания.

https://ria.ru/20250206/armeniya-1997853478.html

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