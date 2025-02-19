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"Искандер" нанес ракетный удар по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:31 19.02.2025 (обновлено: 12:29 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/iskander-2000243463.html
"Искандер" нанес ракетный удар по ВСУ в Сумской области
"Искандер" нанес ракетный удар по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.02.2025
"Искандер" нанес ракетный удар по ВСУ в Сумской области
Расчет "Искандер" нанес ракетный удар по живой силе и технике ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:31:00+03:00
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специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
курская область
сергей лебедев
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Расчет "Искандер" нанес ракетный удар по живой силе и технике ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны."Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанес удар по району сосредоточения 27-й реабр (реактивно-артиллерийской бригады. — Прим. ред.) ВСУ, расположенному в лесополосе в районе населенного пункта Боромля Сумского района", — отметило ведомство.Министерство также опубликовало видео удара.Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВСУ стягивают силы в Сумской области возле границы с Брянской и Курской областями.
https://ria.ru/20250207/udar-1997990901.html
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"Искандер" нанес ракетный удар по ВСУ в Сумской области. Кадры Минобороны России
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанес ракетный удар по живой силе и технике ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, курская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Курская область, Сергей Лебедев
"Искандер" нанес ракетный удар по ВСУ в Сумской области

МО РФ: "Искандер" нанес ракетный удар по силе и технике ВСУ в Сумской области

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Расчет "Искандер" нанес ракетный удар по живой силе и технике ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны.
"Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанес удар по району сосредоточения 27-й реабр (реактивно-артиллерийской бригады. — Прим. ред.) ВСУ, расположенному в лесополосе в районе населенного пункта Боромля Сумского района", — отметило ведомство.
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Министерство также опубликовало видео удара.
Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВСУ стягивают силы в Сумской области возле границы с Брянской и Курской областями.
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