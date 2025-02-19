https://ria.ru/20250219/iskander-2000243463.html

"Искандер" нанес ракетный удар по ВСУ в Сумской области

"Искандер" нанес ракетный удар по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.02.2025

"Искандер" нанес ракетный удар по ВСУ в Сумской области

Расчет "Искандер" нанес ракетный удар по живой силе и технике ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:31:00+03:00

2025-02-19T11:31:00+03:00

2025-02-19T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

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безопасность

курская область

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Расчет "Искандер" нанес ракетный удар по живой силе и технике ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны."Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанес удар по району сосредоточения 27-й реабр (реактивно-артиллерийской бригады. — Прим. ред.) ВСУ, расположенному в лесополосе в районе населенного пункта Боромля Сумского района", — отметило ведомство.Министерство также опубликовало видео удара.Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВСУ стягивают силы в Сумской области возле границы с Брянской и Курской областями.

https://ria.ru/20250207/udar-1997990901.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

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"Искандер" нанес ракетный удар по ВСУ в Сумской области. Кадры Минобороны России Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанес ракетный удар по живой силе и технике ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. 2025-02-19T11:31 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, курская область, сергей лебедев