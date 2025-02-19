https://ria.ru/20250219/iran-2000302079.html

В Иране пресекли деятельность агентов разведки США и Израиля

В Иране пресекли деятельность агентов разведки США и Израиля - РИА Новости, 19.02.2025

В Иране пресекли деятельность агентов разведки США и Израиля

Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) пресек деятельность ряда лиц, работавших на разведслужбы США и Израиля, в провинции РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:02:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 19 фев - РИА Новости. Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) пресек деятельность ряда лиц, работавших на разведслужбы США и Израиля, в провинции Мазендеран, расположенной на севере страны, заявил командующий КСИР по провинции Мазендеран Сияваш Мослеми. "Разведслужбы США, Израиля и других враждебных стран стремятся проникнуть в Иран, осуществляя шпионскую деятельность под видом иностранных граждан, и многие из этих элементов пытались собирать информацию или создавать сети влияния под видом коммерческих организаций, культурных центров и благотворительных фондов", - приводит иранское госагентство Tasnim слова Мослеми. Он подчеркнул, что силами сотрудников организации разведки КИСР удалось выявить ряд таких иностранных лиц и "разрушить их сети влияния". По его словам, эти лица угрожали "национальной безопасности и политической стабильности Ирана".

https://ria.ru/20250118/iran-1994415978.html

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