https://ria.ru/20250219/ikra-2000200240.html

Магаданец продавал лед под видом красной икры

Магаданец продавал лед под видом красной икры - РИА Новости, 19.02.2025

Магаданец продавал лед под видом красной икры

Полицейские в Магадане задержали жителя города, который продавал лед под видом красной икры, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T06:07:00+03:00

2025-02-19T06:07:00+03:00

2025-02-19T06:07:00+03:00

происшествия

магадан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg

МАГАДАН, 19 фев - РИА Новости. Полицейские в Магадане задержали жителя города, который продавал лед под видом красной икры, сообщает УМВД России по региону. "В ОМВД России по городу Магадану с заявлением обратилась 36-летняя жительница областного центра. Она рассказала, что увидела в Интернете объявление о продаже красной икры по привлекательной цене. Решив её приобрести, женщина связалась с продавцом и договорилась о встрече. Через некоторое время мужчина привёз ей упакованные в термопакеты контейнеры и попросил оплатить товар через мобильное приложение. Покупательница перевела 10 тысяч рублей, а позднее с удивлением обнаружила, что ёмкости наполнены не деликатесом, а льдом", - говорится в сообщении. Оперативники уголовного розыска установили личность и задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. "Им оказался нигде не работающий ранее судимый тридцатилетний местный житель. Полицейские также выяснили, что молодой человек причастен к совершению кражи смартфона и денег с банковского счёта", - сообщает ведомство. Уточняется, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Кража" и "Мошенничество".

https://ria.ru/20250217/dagestan-1999809000.html

https://ria.ru/20250217/arest-1999906927.html

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магадан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)