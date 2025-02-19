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Магаданец продавал лед под видом красной икры - РИА Новости, 19.02.2025
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06:07 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/ikra-2000200240.html
Магаданец продавал лед под видом красной икры
Магаданец продавал лед под видом красной икры - РИА Новости, 19.02.2025
Магаданец продавал лед под видом красной икры
Полицейские в Магадане задержали жителя города, который продавал лед под видом красной икры, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:07:00+03:00
2025-02-19T06:07:00+03:00
происшествия
магадан
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МАГАДАН, 19 фев - РИА Новости. Полицейские в Магадане задержали жителя города, который продавал лед под видом красной икры, сообщает УМВД России по региону. "В ОМВД России по городу Магадану с заявлением обратилась 36-летняя жительница областного центра. Она рассказала, что увидела в Интернете объявление о продаже красной икры по привлекательной цене. Решив её приобрести, женщина связалась с продавцом и договорилась о встрече. Через некоторое время мужчина привёз ей упакованные в термопакеты контейнеры и попросил оплатить товар через мобильное приложение. Покупательница перевела 10 тысяч рублей, а позднее с удивлением обнаружила, что ёмкости наполнены не деликатесом, а льдом", - говорится в сообщении. Оперативники уголовного розыска установили личность и задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. "Им оказался нигде не работающий ранее судимый тридцатилетний местный житель. Полицейские также выяснили, что молодой человек причастен к совершению кражи смартфона и денег с банковского счёта", - сообщает ведомство. Уточняется, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Кража" и "Мошенничество".
https://ria.ru/20250217/dagestan-1999809000.html
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происшествия, магадан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Магадан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Магаданец продавал лед под видом красной икры

МВД: житель Магадана продавал лед под видом красной икры

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МАГАДАН, 19 фев - РИА Новости. Полицейские в Магадане задержали жителя города, который продавал лед под видом красной икры, сообщает УМВД России по региону.
"В ОМВД России по городу Магадану с заявлением обратилась 36-летняя жительница областного центра. Она рассказала, что увидела в Интернете объявление о продаже красной икры по привлекательной цене. Решив её приобрести, женщина связалась с продавцом и договорилась о встрече. Через некоторое время мужчина привёз ей упакованные в термопакеты контейнеры и попросил оплатить товар через мобильное приложение. Покупательница перевела 10 тысяч рублей, а позднее с удивлением обнаружила, что ёмкости наполнены не деликатесом, а льдом", - говорится в сообщении.
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Оперативники уголовного розыска установили личность и задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.
"Им оказался нигде не работающий ранее судимый тридцатилетний местный житель. Полицейские также выяснили, что молодой человек причастен к совершению кражи смартфона и денег с банковского счёта", - сообщает ведомство.
Уточняется, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Кража" и "Мошенничество".
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