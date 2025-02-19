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H&M не планирует возобновлять работу в России
H&M не планирует возобновлять работу в России - РИА Новости, 19.02.2025
H&M не планирует возобновлять работу в России
Шведский ритейлер одежды H&M не планирует возобновлять работу в России, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:16:00+03:00
2025-02-19T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Шведский ритейлер одежды H&M не планирует возобновлять работу в России, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. "В ответ на ваши вопросы могу сказать только, что на данный момент у нас нет планов по возобновлению работы в стране", - сказал представитель пресс-службы в ответ на вопрос о возможности возвращения компании на российский рынок. H&M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года, в середине июля 2022 года. Компания на время возобновила работу магазинов всех своих брендов для продажи стоков. Последним рабочим днем флагманского магазина на Тверской стало 30 ноября 2022 года. H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. По состоянию на март число сотрудников составляло 150 тысяч человек. Сеть компании насчитывает 4 тысячи магазинов.
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экономика, технологии, россия, швеция, h&m, в мире
Экономика, Технологии, Россия, Швеция, H&M, В мире
H&M не планирует возобновлять работу в России
Шведский ритейлер одежды H&M не планирует возобновлять работу в России