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Gucci зарегистрировала собственный товарный знак в России - РИА Новости, 19.02.2025
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16:39 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/gucci-2000335455.html
Gucci зарегистрировала собственный товарный знак в России
Gucci зарегистрировала собственный товарный знак в России - РИА Новости, 19.02.2025
Gucci зарегистрировала собственный товарный знак в России
Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России, следует из электронной базы Роспатента. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:39:00+03:00
2025-02-19T16:39:00+03:00
экономика
россия
gucci
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России, следует из электронной базы Роспатента. Компания подала в ведомство документ на регистрацию 2 июня 2023 года, после рассмотрения Роспатент утвердил заявку. "Принято решение о регистрации", - говорится в базе ведомства. Правообладателем, согласно документу, является итальянская компания Guccio Gucci. Под брендом Gucci в связи с регистрацией товарного знака компания может производить и продавать одежду, парфюмерию, косметику, ювелирные украшения, мебель и другие товары.
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экономика, россия, gucci, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Россия, Gucci, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Gucci зарегистрировала собственный товарный знак в России

Компания Gucci зарегистрировала одноименный товарный знак в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМагазин Gucci в ГУМе
Магазин Gucci в ГУМе - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Магазин Gucci в ГУМе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России, следует из электронной базы Роспатента.
Компания подала в ведомство документ на регистрацию 2 июня 2023 года, после рассмотрения Роспатент утвердил заявку. "Принято решение о регистрации", - говорится в базе ведомства.
Правообладателем, согласно документу, является итальянская компания Guccio Gucci.
Под брендом Gucci в связи с регистрацией товарного знака компания может производить и продавать одежду, парфюмерию, косметику, ювелирные украшения, мебель и другие товары.
Бывший футболист Дэвид Бекхэм - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Роспатент зарегистрировал товарный знак Дэвида Бекхэма
11 февраля, 16:50
 
ЭкономикаРоссияGucciФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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