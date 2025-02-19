https://ria.ru/20250219/gucci-2000335455.html

Gucci зарегистрировала собственный товарный знак в России

Gucci зарегистрировала собственный товарный знак в России - РИА Новости, 19.02.2025

Gucci зарегистрировала собственный товарный знак в России

Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России, следует из электронной базы Роспатента. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:39:00+03:00

2025-02-19T16:39:00+03:00

2025-02-19T16:39:00+03:00

экономика

россия

gucci

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России, следует из электронной базы Роспатента. Компания подала в ведомство документ на регистрацию 2 июня 2023 года, после рассмотрения Роспатент утвердил заявку. "Принято решение о регистрации", - говорится в базе ведомства. Правообладателем, согласно документу, является итальянская компания Guccio Gucci. Под брендом Gucci в связи с регистрацией товарного знака компания может производить и продавать одежду, парфюмерию, косметику, ювелирные украшения, мебель и другие товары.

https://rsport.ria.ru/20250211/bekhem-1998672123.html

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2025

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экономика, россия, gucci, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)