https://ria.ru/20250219/gucci-2000335455.html
Gucci зарегистрировала собственный товарный знак в России
Gucci зарегистрировала собственный товарный знак в России - РИА Новости, 19.02.2025
Gucci зарегистрировала собственный товарный знак в России
Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России, следует из электронной базы Роспатента. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:39:00+03:00
2025-02-19T16:39:00+03:00
2025-02-19T16:39:00+03:00
экономика
россия
gucci
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России, следует из электронной базы Роспатента. Компания подала в ведомство документ на регистрацию 2 июня 2023 года, после рассмотрения Роспатент утвердил заявку. "Принято решение о регистрации", - говорится в базе ведомства. Правообладателем, согласно документу, является итальянская компания Guccio Gucci. Под брендом Gucci в связи с регистрацией товарного знака компания может производить и продавать одежду, парфюмерию, косметику, ювелирные украшения, мебель и другие товары.
https://rsport.ria.ru/20250211/bekhem-1998672123.html
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экономика, россия, gucci, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Россия, Gucci, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Gucci зарегистрировала собственный товарный знак в России
Компания Gucci зарегистрировала одноименный товарный знак в России