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Минфин США заявил о росте российского портфеля американских гособлигаций - РИА Новости, 19.02.2025
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08:26 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/gosobligatsii-2000207356.html
Минфин США заявил о росте российского портфеля американских гособлигаций
Минфин США заявил о росте российского портфеля американских гособлигаций - РИА Новости, 19.02.2025
Минфин США заявил о росте российского портфеля американских гособлигаций
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за декабрь увеличился до 42 миллионов долларов с уровня ноября в 35 миллионов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:26:00+03:00
2025-02-19T08:26:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за декабрь увеличился до 42 миллионов долларов с уровня ноября в 35 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за декабрь, российский портфель теперь состоит из 33 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 9 миллионов - в краткосрочных. Ноябрьский объем вложений был пересмотрен: была повышена оценка вложений в долгосрочные бумаги до 31 миллиона долларов с 29 миллионов, общий объем портфеля таким образом вырос до 35 миллионов долларов. Первое место в списке крупнейших держателей долга США вновь принадлежит Японии, ее вложения за месяц снизились до 1,06 триллиона долларов с 1,087 триллиона в октябре. На втором месте - снова Китай с 759 миллиардами долларов (768,6 миллиарда в ноябре). На третьем месте вновь Великобритания, которая сократила объем облигаций на своем балансе - до 722,7 миллиарда с 766,8 миллиарда долларов.
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экономика, сша, россия, япония
Экономика, США, Россия, Япония
Минфин США заявил о росте российского портфеля американских гособлигаций

Минфин США: российский портфель гособлигаций за декабрь вырос до 42 млн долларов

© AP Photo / Mark LennihanКотировки ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже
Котировки ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Котировки ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за декабрь увеличился до 42 миллионов долларов с уровня ноября в 35 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за декабрь, российский портфель теперь состоит из 33 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 9 миллионов - в краткосрочных. Ноябрьский объем вложений был пересмотрен: была повышена оценка вложений в долгосрочные бумаги до 31 миллиона долларов с 29 миллионов, общий объем портфеля таким образом вырос до 35 миллионов долларов.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США вновь принадлежит Японии, ее вложения за месяц снизились до 1,06 триллиона долларов с 1,087 триллиона в октябре. На втором месте - снова Китай с 759 миллиардами долларов (768,6 миллиарда в ноябре). На третьем месте вновь Великобритания, которая сократила объем облигаций на своем балансе - до 722,7 миллиарда с 766,8 миллиарда долларов.
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