В Госдуме назвали слова сенатора США о Путине преступлением
Депутат Журавлев: слова сенатора Уикера о Путине являются преступлением
© Getty Images / Joshua RobertsСенатор Роджер Уикер
© Getty Images / Joshua Roberts
Сенатор Роджер Уикер. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заявление американского сенатора Роджера Уикера о президенте России Владимире Путине являются преступлением, он должен быть привлечен к уголовной ответственности по российскому законодательству, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Сенатор-республиканец Роджер Уикер, недавно возглавивший комитет сената США по вооружённым силам, в среду, отвечая на вопрос телеканала CNN, стоит ли доверять России в переговорах по поводу окончания конфликта на Украине, призвал к пожизненному заключению и возможной казни президента РФ Владимира Путина.
"Сенатор США Уикер за призывы к смерти государственного деятеля должен быть привлечен к ответственности, по нашему законодательству, такие публичные высказывания - тоже уголовное преступление, "угроза убийством", статья 119 УК", - сказал Журавлев.
По его мнению, если возбудить дело, расследовать его, а потом осудить преступника, пусть и заочно, то ему "придется потом остаток жизни ходить, оглядываясь".
"Наверное, слышал же, как приговоры своим врагам по всему миру исполнялись при Советском Союзе, пожалуй, пора и сейчас уже возобновить эту практику. Иного способа заставить американских депутатов вести себя прилично уже не осталось", - добавил парламентарий.
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