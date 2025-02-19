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В Госдуме назвали слова сенатора США о Путине преступлением - РИА Новости, 19.02.2025
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09:37 19.02.2025 (обновлено: 11:47 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/gosduma-2000218018.html
В Госдуме назвали слова сенатора США о Путине преступлением
В Госдуме назвали слова сенатора США о Путине преступлением - РИА Новости, 19.02.2025
В Госдуме назвали слова сенатора США о Путине преступлением
Заявление американского сенатора Роджера Уикера о президенте России Владимире Путине являются преступлением, он должен быть привлечен к уголовной... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:37:00+03:00
2025-02-19T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заявление американского сенатора Роджера Уикера о президенте России Владимире Путине являются преступлением, он должен быть привлечен к уголовной ответственности по российскому законодательству, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Сенатор-республиканец Роджер Уикер, недавно возглавивший комитет сената США по вооружённым силам, в среду, отвечая на вопрос телеканала CNN, стоит ли доверять России в переговорах по поводу окончания конфликта на Украине, призвал к пожизненному заключению и возможной казни президента РФ Владимира Путина. "Сенатор США Уикер за призывы к смерти государственного деятеля должен быть привлечен к ответственности, по нашему законодательству, такие публичные высказывания - тоже уголовное преступление, "угроза убийством", статья 119 УК", - сказал Журавлев. По его мнению, если возбудить дело, расследовать его, а потом осудить преступника, пусть и заочно, то ему "придется потом остаток жизни ходить, оглядываясь". "Наверное, слышал же, как приговоры своим врагам по всему миру исполнялись при Советском Союзе, пожалуй, пора и сейчас уже возобновить эту практику. Иного способа заставить американских депутатов вести себя прилично уже не осталось", - добавил парламентарий.
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россия, сша, украина, владимир путин, алексей журавлев , госдума рф, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Алексей Журавлев , Госдума РФ, В мире
В Госдуме назвали слова сенатора США о Путине преступлением

Депутат Журавлев: слова сенатора Уикера о Путине являются преступлением

© Getty Images / Joshua RobertsСенатор Роджер Уикер
Сенатор Роджер Уикер - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Getty Images / Joshua Roberts
Сенатор Роджер Уикер. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заявление американского сенатора Роджера Уикера о президенте России Владимире Путине являются преступлением, он должен быть привлечен к уголовной ответственности по российскому законодательству, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Сенатор-республиканец Роджер Уикер, недавно возглавивший комитет сената США по вооружённым силам, в среду, отвечая на вопрос телеканала CNN, стоит ли доверять России в переговорах по поводу окончания конфликта на Украине, призвал к пожизненному заключению и возможной казни президента РФ Владимира Путина.
"Сенатор США Уикер за призывы к смерти государственного деятеля должен быть привлечен к ответственности, по нашему законодательству, такие публичные высказывания - тоже уголовное преступление, "угроза убийством", статья 119 УК", - сказал Журавлев.
По его мнению, если возбудить дело, расследовать его, а потом осудить преступника, пусть и заочно, то ему "придется потом остаток жизни ходить, оглядываясь".
"Наверное, слышал же, как приговоры своим врагам по всему миру исполнялись при Советском Союзе, пожалуй, пора и сейчас уже возобновить эту практику. Иного способа заставить американских депутатов вести себя прилично уже не осталось", - добавил парламентарий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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29 января, 08:00
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинАлексей ЖуравлевГосдума РФВ мире
 
 
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