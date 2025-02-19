https://ria.ru/20250219/gosduma-2000218018.html

В Госдуме назвали слова сенатора США о Путине преступлением

В Госдуме назвали слова сенатора США о Путине преступлением - РИА Новости, 19.02.2025

В Госдуме назвали слова сенатора США о Путине преступлением

Заявление американского сенатора Роджера Уикера о президенте России Владимире Путине являются преступлением, он должен быть привлечен к уголовной... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:37:00+03:00

2025-02-19T09:37:00+03:00

2025-02-19T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заявление американского сенатора Роджера Уикера о президенте России Владимире Путине являются преступлением, он должен быть привлечен к уголовной ответственности по российскому законодательству, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Сенатор-республиканец Роджер Уикер, недавно возглавивший комитет сената США по вооружённым силам, в среду, отвечая на вопрос телеканала CNN, стоит ли доверять России в переговорах по поводу окончания конфликта на Украине, призвал к пожизненному заключению и возможной казни президента РФ Владимира Путина. "Сенатор США Уикер за призывы к смерти государственного деятеля должен быть привлечен к ответственности, по нашему законодательству, такие публичные высказывания - тоже уголовное преступление, "угроза убийством", статья 119 УК", - сказал Журавлев. По его мнению, если возбудить дело, расследовать его, а потом осудить преступника, пусть и заочно, то ему "придется потом остаток жизни ходить, оглядываясь". "Наверное, слышал же, как приговоры своим врагам по всему миру исполнялись при Советском Союзе, пожалуй, пора и сейчас уже возобновить эту практику. Иного способа заставить американских депутатов вести себя прилично уже не осталось", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250129/putin-1995995073.html

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россия, сша, украина, владимир путин, алексей журавлев , госдума рф, в мире