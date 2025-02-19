Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести обязательную аккредитацию практикующих психологов - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/gosduma-2000187082.html
В ГД предложили ввести обязательную аккредитацию практикующих психологов
В ГД предложили ввести обязательную аккредитацию практикующих психологов - РИА Новости, 19.02.2025
В ГД предложили ввести обязательную аккредитацию практикующих психологов
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести обязательную аккредитацию для всех практикующих... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T01:28:00+03:00
2025-02-19T01:28:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
татьяна голикова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести обязательную аккредитацию для всех практикующих психологов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу рассмотреть возможность введения обязательной аккредитации для всех практикующих психологов в государственных организациях или в виде обязательного членства в саморегулируемой организации психологов. Это позволит снизить количество неквалифицированных "специалистов" без профильного образования и повысить доверие общества к профессии клинического психолога. Введение такой аккредитации установит единые стандарты подготовки специалистов", - сказано в документе. Чернышов пояснил РИА Новости, что введение обязательной аккредитации для практикующих психологов является необходимой мерой для защиты граждан от неквалифицированной помощи. "Сегодня на рынке психологических услуг много специалистов без профильного образования, которые привлекают клиентов яркими маркетинговыми обещаниями, но не обладают достаточными знаниями. В результате люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не получают необходимой поддержки, а доверие к профессии клинического психолога снижается", - отметил парламентарий. Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что государственная аккредитация позволит установить единые стандарты подготовки, обеспечить гражданам доступ к квалифицированной помощи и повысить профессиональный уровень специалистов. По его мнению, такая мера станет важным шагом к развитию отрасли и укреплению общественного доверия к психологической помощи.
https://ria.ru/20250218/gaz-2000133814.html
https://ria.ru/20250218/gosduma-2000088734.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, борис чернышов (депутат), татьяна голикова, госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Татьяна Голикова, Госдума РФ
В ГД предложили ввести обязательную аккредитацию практикующих психологов

Депутат Чернышов предложил обязательную аккредитацию для практикующих психологов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести обязательную аккредитацию для всех практикующих психологов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу рассмотреть возможность введения обязательной аккредитации для всех практикующих психологов в государственных организациях или в виде обязательного членства в саморегулируемой организации психологов. Это позволит снизить количество неквалифицированных "специалистов" без профильного образования и повысить доверие общества к профессии клинического психолога. Введение такой аккредитации установит единые стандарты подготовки специалистов", - сказано в документе.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Комитет Госдумы поддержал проект о доступе газовщиков в квартиры
Вчера, 18:34
Чернышов пояснил РИА Новости, что введение обязательной аккредитации для практикующих психологов является необходимой мерой для защиты граждан от неквалифицированной помощи.
"Сегодня на рынке психологических услуг много специалистов без профильного образования, которые привлекают клиентов яркими маркетинговыми обещаниями, но не обладают достаточными знаниями. В результате люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не получают необходимой поддержки, а доверие к профессии клинического психолога снижается", - отметил парламентарий.
Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что государственная аккредитация позволит установить единые стандарты подготовки, обеспечить гражданам доступ к квалифицированной помощи и повысить профессиональный уровень специалистов. По его мнению, такая мера станет важным шагом к развитию отрасли и укреплению общественного доверия к психологической помощи.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Госдуму внесли законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности
Вчера, 16:06
 
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Татьяна ГоликоваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала