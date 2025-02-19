https://ria.ru/20250219/gosduma-2000187082.html

В ГД предложили ввести обязательную аккредитацию практикующих психологов

В ГД предложили ввести обязательную аккредитацию практикующих психологов - РИА Новости, 19.02.2025

В ГД предложили ввести обязательную аккредитацию практикующих психологов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести обязательную аккредитацию для всех практикующих... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T01:28:00+03:00

2025-02-19T01:28:00+03:00

2025-02-19T01:28:00+03:00

общество

борис чернышов (депутат)

татьяна голикова

госдума рф

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести обязательную аккредитацию для всех практикующих психологов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу рассмотреть возможность введения обязательной аккредитации для всех практикующих психологов в государственных организациях или в виде обязательного членства в саморегулируемой организации психологов. Это позволит снизить количество неквалифицированных "специалистов" без профильного образования и повысить доверие общества к профессии клинического психолога. Введение такой аккредитации установит единые стандарты подготовки специалистов", - сказано в документе. Чернышов пояснил РИА Новости, что введение обязательной аккредитации для практикующих психологов является необходимой мерой для защиты граждан от неквалифицированной помощи. "Сегодня на рынке психологических услуг много специалистов без профильного образования, которые привлекают клиентов яркими маркетинговыми обещаниями, но не обладают достаточными знаниями. В результате люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не получают необходимой поддержки, а доверие к профессии клинического психолога снижается", - отметил парламентарий. Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что государственная аккредитация позволит установить единые стандарты подготовки, обеспечить гражданам доступ к квалифицированной помощи и повысить профессиональный уровень специалистов. По его мнению, такая мера станет важным шагом к развитию отрасли и укреплению общественного доверия к психологической помощи.

https://ria.ru/20250218/gaz-2000133814.html

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общество, борис чернышов (депутат), татьяна голикова, госдума рф