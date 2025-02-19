https://ria.ru/20250219/gladkov-2000247408.html

Гладков рассказал о новом потоке белгородского проекта бизнес-идей

Гладков рассказал о новом потоке белгородского проекта бизнес-идей - РИА Новости, 19.02.2025

Гладков рассказал о новом потоке белгородского проекта бизнес-идей

В Белгородской области дали старт новому потоку областного проекта бизнес-идей "Новые возможности 7.0", призовой фонд которого вырос до 45 миллионов рублей,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:48:00+03:00

2025-02-19T11:48:00+03:00

2025-02-19T11:48:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 19 фев – РИА Новости. В Белгородской области дали старт новому потоку областного проекта бизнес-идей "Новые возможности 7.0", призовой фонд которого вырос до 45 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Мы в этом году увеличили призовой фонд до 45 миллионов рублей, исключили IT-отрасль из конкурса "Новые возможности", сформировав отдельный конкурс, о нем немножко позже буду рассказывать и, конечно же, включили новое направление — это "Креативные индустрии", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Областной конкурс позволят белгородцам, у которых есть идея, стать молодым начинающим предпринимателем. Опытные наставники помогут от идеи перейти к настоящему бизнесу. Новое направление предполагает привлечение предпринимателей с бизнес-идеями в сфере кино, музыки, народных промыслов и ремесел. По итогам предыдущих потоков на конкурс заявились более 4,5 тысячи участников. Из них было зарегистрировано почти 2,5 тысячи новых предпринимателей на территории Белгородской области, из них больше половины успешно работают. В новом потоке по итогам конкурса бизнес-идей определят 40 победителей - по четыре в каждом из десяти направлений. За первое место молодые предприниматели получат 1,5 миллиона рублей, за второе - 1,2 миллиона, третье принесет миллион, занявшие четвертое получат 800 тысяч рублей. На шестой поток проекта "Новые возможности" было подано 6 тысяч заявок. 900 человек прошли обучение основам предпринимательства, а 300 человек стали участниками конкурса-бизнес идей. Из них определили 30 победителей: по три в каждой из 10 номинаций. Проект губернатора был создан для жителей, которые хотят реализовать свою бизнес-идею. Проект даёт возможность получить помощь опытных предпринимателей, от идеи перейти к действующему бизнесу, а значит, повысить свой семейный доход.

https://ria.ru/20250217/gladkov-1999924172.html

https://ria.ru/20250212/ithub-1998910939.html

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородская область