Опрос показал отношение россиян к участникам спецоперации
ВЦИОМ: 73% россиян считают участников СВО такими же героями, как ветеранов войны
Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Большинство россиян (73%) назвали участников спецоперации такими же героями, как и ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), следует из результатов опроса ВЦИОМ.
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Свыше половины опрошенных (58%), по данным опроса, знают, что 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества. 73% из них уверены, что выбор тематики этого года связан с проведением специальной военной операции на Украине и поддержкой участников СВО. В то же время 26% ответили, что выбор темы 2025 года обусловлен празднованием 80-й годовщины Великой Победы и чествованием ветеранов ВОВ.
В ответе на вопрос "что для Вас лично означает словосочетание "защита Родины" половина участников опроса (50%) назвали защиту страны. Вторым по популярности ответом стала "защита семьи", которую связали с "защитой Родины" 26% граждан РФ.
Большинство россиян (70%) заявили, что военнослужащие ассоциируются с защитниками Отечества. В свою очередь 23% респондентов отождествляют с защитниками Отечества работников правоохранительных органов.
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По мнению 76% граждан РФ, защитником Отечества можно назвать человека с высокими нравственными качествами. Половина опрошенных (50%) считают, что защитником Отечества можно назвать военнослужащих. Кроме того, участников опроса попросили перечислить качества, которыми прежде всего должен обладать защитник Отечества. Свыше половины (53%) назвали мужество и силу воли, 20% - патриотизм. К качествам, присущим защитнику Отечества, респонденты также определили гуманизм, благородство, а также веру и сильный дух (по 19%).
Всероссийский репрезентативный телефонный опрос ВЦИОМ провели 1 и 2 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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