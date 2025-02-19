https://ria.ru/20250219/geroi-2000242856.html

Опрос показал отношение россиян к участникам спецоперации

Опрос показал отношение россиян к участникам спецоперации - РИА Новости, 19.02.2025

Опрос показал отношение россиян к участникам спецоперации

Большинство россиян (73%) назвали участников спецоперации такими же героями, как и ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), следует из результатов опроса... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:29:00+03:00

2025-02-19T11:29:00+03:00

2025-02-19T11:29:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Большинство россиян (73%) назвали участников спецоперации такими же героями, как и ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, 73% граждан РФ считают бойцов СВО такими же героями, как и участников Великой Отечественной войны. С ними не согласны 19% респондентов. Свыше половины опрошенных (58%), по данным опроса, знают, что 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества. 73% из них уверены, что выбор тематики этого года связан с проведением специальной военной операции на Украине и поддержкой участников СВО. В то же время 26% ответили, что выбор темы 2025 года обусловлен празднованием 80-й годовщины Великой Победы и чествованием ветеранов ВОВ. В ответе на вопрос "что для Вас лично означает словосочетание "защита Родины" половина участников опроса (50%) назвали защиту страны. Вторым по популярности ответом стала "защита семьи", которую связали с "защитой Родины" 26% граждан РФ. Большинство россиян (70%) заявили, что военнослужащие ассоциируются с защитниками Отечества. В свою очередь 23% респондентов отождествляют с защитниками Отечества работников правоохранительных органов. По мнению 76% граждан РФ, защитником Отечества можно назвать человека с высокими нравственными качествами. Половина опрошенных (50%) считают, что защитником Отечества можно назвать военнослужащих. Кроме того, участников опроса попросили перечислить качества, которыми прежде всего должен обладать защитник Отечества. Свыше половины (53%) назвали мужество и силу воли, 20% - патриотизм. К качествам, присущим защитнику Отечества, респонденты также определили гуманизм, благородство, а также веру и сильный дух (по 19%). Всероссийский репрезентативный телефонный опрос ВЦИОМ провели 1 и 2 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997670793.html

https://ria.ru/20250215/op-1999531278.html

https://ria.ru/20241210/rossija-1988300858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, вциом, вооруженные силы рф