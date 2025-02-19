Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение россиян к участникам спецоперации - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/geroi-2000242856.html
Опрос показал отношение россиян к участникам спецоперации
Опрос показал отношение россиян к участникам спецоперации - РИА Новости, 19.02.2025
Опрос показал отношение россиян к участникам спецоперации
Большинство россиян (73%) назвали участников спецоперации такими же героями, как и ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), следует из результатов опроса... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:29:00+03:00
2025-02-19T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
вциом
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Большинство россиян (73%) назвали участников спецоперации такими же героями, как и ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, 73% граждан РФ считают бойцов СВО такими же героями, как и участников Великой Отечественной войны. С ними не согласны 19% респондентов. Свыше половины опрошенных (58%), по данным опроса, знают, что 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества. 73% из них уверены, что выбор тематики этого года связан с проведением специальной военной операции на Украине и поддержкой участников СВО. В то же время 26% ответили, что выбор темы 2025 года обусловлен празднованием 80-й годовщины Великой Победы и чествованием ветеранов ВОВ. В ответе на вопрос "что для Вас лично означает словосочетание "защита Родины" половина участников опроса (50%) назвали защиту страны. Вторым по популярности ответом стала "защита семьи", которую связали с "защитой Родины" 26% граждан РФ. Большинство россиян (70%) заявили, что военнослужащие ассоциируются с защитниками Отечества. В свою очередь 23% респондентов отождествляют с защитниками Отечества работников правоохранительных органов. По мнению 76% граждан РФ, защитником Отечества можно назвать человека с высокими нравственными качествами. Половина опрошенных (50%) считают, что защитником Отечества можно назвать военнослужащих. Кроме того, участников опроса попросили перечислить качества, которыми прежде всего должен обладать защитник Отечества. Свыше половины (53%) назвали мужество и силу воли, 20% - патриотизм. К качествам, присущим защитнику Отечества, респонденты также определили гуманизм, благородство, а также веру и сильный дух (по 19%). Всероссийский репрезентативный телефонный опрос ВЦИОМ провели 1 и 2 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997670793.html
https://ria.ru/20250215/op-1999531278.html
https://ria.ru/20241210/rossija-1988300858.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36b33afe0e892d5e306ab1f608bb6b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, украина, вциом, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, ВЦИОМ, Вооруженные силы РФ
Опрос показал отношение россиян к участникам спецоперации

ВЦИОМ: 73% россиян считают участников СВО такими же героями, как ветеранов войны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Большинство россиян (73%) назвали участников спецоперации такими же героями, как и ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, 73% граждан РФ считают бойцов СВО такими же героями, как и участников Великой Отечественной войны. С ними не согласны 19% респондентов.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Большинство россиян поддерживают проведение СВО, показал опрос
6 февраля, 10:40
Свыше половины опрошенных (58%), по данным опроса, знают, что 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества. 73% из них уверены, что выбор тематики этого года связан с проведением специальной военной операции на Украине и поддержкой участников СВО. В то же время 26% ответили, что выбор темы 2025 года обусловлен празднованием 80-й годовщины Великой Победы и чествованием ветеранов ВОВ.
В ответе на вопрос "что для Вас лично означает словосочетание "защита Родины" половина участников опроса (50%) назвали защиту страны. Вторым по популярности ответом стала "защита семьи", которую связали с "защитой Родины" 26% граждан РФ.
Большинство россиян (70%) заявили, что военнослужащие ассоциируются с защитниками Отечества. В свою очередь 23% респондентов отождествляют с защитниками Отечества работников правоохранительных органов.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Общественная палата запустила опрос об образе победы в СВО
15 февраля, 08:16
По мнению 76% граждан РФ, защитником Отечества можно назвать человека с высокими нравственными качествами. Половина опрошенных (50%) считают, что защитником Отечества можно назвать военнослужащих. Кроме того, участников опроса попросили перечислить качества, которыми прежде всего должен обладать защитник Отечества. Свыше половины (53%) назвали мужество и силу воли, 20% - патриотизм. К качествам, присущим защитнику Отечества, респонденты также определили гуманизм, благородство, а также веру и сильный дух (по 19%).
Всероссийский репрезентативный телефонный опрос ВЦИОМ провели 1 и 2 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Глава фонда ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к своей стране
10 декабря 2024, 04:53
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаВЦИОМВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала