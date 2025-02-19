https://ria.ru/20250219/germanija-2000279080.html

В Германии сравнили встречи лидеров ЕС в Париже с собраниями политбюро ГДР

В Германии сравнили встречи лидеров ЕС в Париже с собраниями политбюро ГДР - РИА Новости, 19.02.2025

В Германии сравнили встречи лидеров ЕС в Париже с собраниями политбюро ГДР

Встречи растерянных лидеров государств Евросоюза в Париже, не приносящие никаких результатов, напоминают собрания политбюро в Германской Демократической... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:41:00+03:00

2025-02-19T13:41:00+03:00

2025-02-19T13:41:00+03:00

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париж

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европа

эммануэль макрон

дональд туск

евросоюз

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Встречи растерянных лидеров государств Евросоюза в Париже, не приносящие никаких результатов, напоминают собрания политбюро в Германской Демократической Республике после падения Берлинской стены в 1989 году, считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. В понедельник в Париже по инициативе французского президента Эммануэля Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. Встреча закончилась без итоговых заявлений. Макрон не вышел к прессе, а премьер Польши Дональд Туск заявил журналистам, что никаких решений по Украине на саммите не было принято. Агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники сообщило о планах провести еще одну такую встречу в среду, на этот раз состав участников будет расширен за счет Канады и государств Европы, не представленных на саммите в понедельник. "Теперь все рушится, и в отчаянной попытке спасти хотя бы свой имидж они снова устраивают встречу, но мне это напоминает заседания политбюро в Восточной Германии после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Уже рождается новый миропорядок, и старые лидеры постепенно принимают, что их время прошло", - сказал РИА Новости Нимайер. Он отметил, что лидеры государств ЕС все еще пытаются прийти в себя после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто указал европейцам на отступление от принципов свободы слова и демократии.

https://ria.ru/20250218/sammit-1999948043.html

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в мире, париж, украина, европа, эммануэль макрон, дональд туск, евросоюз