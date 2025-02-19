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В ГД внесут проект о запрете продажи заглушек для ремней безопасности - РИА Новости, 19.02.2025
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10:25 19.02.2025 (обновлено: 15:02 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/gd-2000227944.html
В ГД внесут проект о запрете продажи заглушек для ремней безопасности
В ГД внесут проект о запрете продажи заглушек для ремней безопасности - РИА Новости, 19.02.2025
В ГД внесут проект о запрете продажи заглушек для ремней безопасности
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в нижнюю палату парламента проект закона о... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:25:00+03:00
2025-02-19T15:02:00+03:00
общество
госдума рф
сергей миронов
россия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в нижнюю палату парламента проект закона о запрете продажи заглушек для ремней безопасности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Как сообщили агентству в пресс-службе партии, это произойдет в среду."Необходимо ввести прямой запрет на продажу любых товаров, устройств и приспособлений, которые снижают уровень безопасности пассажиров транспортных средств", — говорится в пояснительной записке.Как рассказал РИА Новости Миронов, сейчас в автомагазинах, в том числе онлайн, продают специальные заглушки, которые позволяют водителям отключать системы напоминания о необходимости использования ремней безопасности."Продают на любой вкус и кошелек. Самые дешевые заглушки идут по сто рублей, цена самых дорогих превышает пять тысяч рублей. Пользуются они широким спросом, а маркетплейсы активно продвигают заглушки при помощи промоакций, скидок, распродаж и спецпредложений", — отметил депутат. По его словам, люди покупают их, думая, что "обойдется", а потом попадают в ДТП, гибнут или лечатся годами от последствий аварий, хотя результаты краш-тестов показывают, что непристегнутые пассажиры имеют высочайшие шансы получить серьезные травмы, часто несовместимые с жизнью.Миронов добавил, что его партия настаивает на запрете продажи заглушек для ремней безопасности.
https://ria.ru/20250218/registratsiya-1999949771.html
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общество, госдума рф, сергей миронов, россия
Общество, Госдума РФ, Сергей Миронов, Россия
В ГД внесут проект о запрете продажи заглушек для ремней безопасности

Эсеры внесут в ГД проект о запрете продажи заглушек для ремней безопасности

© Fotolia / AvantgardeРемень безопасности
Ремень безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Fotolia / Avantgarde
Ремень безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в нижнюю палату парламента проект закона о запрете продажи заглушек для ремней безопасности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили агентству в пресс-службе партии, это произойдет в среду.
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"Необходимо ввести прямой запрет на продажу любых товаров, устройств и приспособлений, которые снижают уровень безопасности пассажиров транспортных средств", — говорится в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости Миронов, сейчас в автомагазинах, в том числе онлайн, продают специальные заглушки, которые позволяют водителям отключать системы напоминания о необходимости использования ремней безопасности.
"Продают на любой вкус и кошелек. Самые дешевые заглушки идут по сто рублей, цена самых дорогих превышает пять тысяч рублей. Пользуются они широким спросом, а маркетплейсы активно продвигают заглушки при помощи промоакций, скидок, распродаж и спецпредложений", — отметил депутат.
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По его словам, люди покупают их, думая, что "обойдется", а потом попадают в ДТП, гибнут или лечатся годами от последствий аварий, хотя результаты краш-тестов показывают, что непристегнутые пассажиры имеют высочайшие шансы получить серьезные травмы, часто несовместимые с жизнью.
Миронов добавил, что его партия настаивает на запрете продажи заглушек для ремней безопасности.
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