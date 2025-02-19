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В ГД внесут проект о повышении штрафа за непристегнутый ремень безопасности - РИА Новости, 19.02.2025
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10:14 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/gd-2000224369.html
В ГД внесут проект о повышении штрафа за непристегнутый ремень безопасности
В ГД внесут проект о повышении штрафа за непристегнутый ремень безопасности - РИА Новости, 19.02.2025
В ГД внесут проект о повышении штрафа за непристегнутый ремень безопасности
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии внесут в палату законопроект, которым предлагается увеличить штраф за... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:14:00+03:00
2025-02-19T10:14:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии внесут в палату законопроект, которым предлагается увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности с 1,5 до 3 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Законопроект увеличивает штраф за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах с тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что с 1 января 2025 года данный штраф вырос с 1000 до 1500 тысяч рублей. По мнению авторов проекта, с учетом информации о последствиях данного правонарушения, такое повышение является абсолютно недостаточным, и принятие данной инициативы будет способствовать целям достижения нулевой смертности на российских дорогах.
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общество, авто, госдума рф
Общество, Авто, Госдума РФ
В ГД внесут проект о повышении штрафа за непристегнутый ремень безопасности

В Госдуму внесут проект о повышении штрафа за непристегнутый ремень безопасности

© Depositphotos.com / MariaPetrovicheva87Ремень безопасности
Ремень безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Depositphotos.com / MariaPetrovicheva87
Ремень безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии внесут в палату законопроект, которым предлагается увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности с 1,5 до 3 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Законопроект увеличивает штраф за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах с тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что с 1 января 2025 года данный штраф вырос с 1000 до 1500 тысяч рублей. По мнению авторов проекта, с учетом информации о последствиях данного правонарушения, такое повышение является абсолютно недостаточным, и принятие данной инициативы будет способствовать целям достижения нулевой смертности на российских дорогах.
Москва - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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